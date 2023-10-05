Токаев поздравил Рахмона с днем рождения

Глава государства провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

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Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения, пожелав ему благополучия и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности во благо процветания братского Таджикистана.

Президент Казахстана высоко отозвался о личном вкладе таджикского лидера в укрепление стратегического партнерства между двумя странами.

Собеседники положительно оценили итоги недавних визитов Касым-Жомарта Токаева в Душанбе и Эмомали Рахмона в Астану, которые ярко продемонстрировали особый характер казахско-таджикских отношений.

Кроме того, лидеры обсудили региональную повестку дня, а также ход реализации договоренностей по вопросам трансграничного водопользования и торгово-экономического взаимодействия.