Токаев поздравил Стубба с избранием на пост президента Финляндии

- Ваша победа на выборах является ярким свидетельством доверия и поддержки народом Вашей перспективной программы, а также признанием Вашего богатого политического опыта. Убежден, что под Вашим руководством Финляндия продолжит путь динамичного роста и процветания. Мы высоко ценим крепнущие отношения с Финляндией, основанные на прочных узах дружбы и взаимного уважения. Я рассчитываю на тесное сотрудничество с Вами и финским Правительством в целях дальнейшего укрепления долгосрочного сотрудничества и раскрытия потенциала двусторонних отношений во благо наших стран, – говорится в телеграмме.