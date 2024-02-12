Токаев поздравил Стубба с избранием на пост президента Финляндии

Президент
44
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму в адрес Александра Стубба в связи с его победой на выборах президента Финляндии, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба президента РК

- Ваша победа на выборах является ярким свидетельством доверия и поддержки народом Вашей перспективной программы, а также признанием Вашего богатого политического опыта. Убежден, что под Вашим руководством Финляндия продолжит путь динамичного роста и процветания. Мы высоко ценим крепнущие отношения с Финляндией, основанные на прочных узах дружбы и взаимного уважения. Я рассчитываю на тесное сотрудничество с Вами и финским Правительством в целях дальнейшего укрепления долгосрочного сотрудничества и раскрытия потенциала двусторонних отношений во благо наших стран, – говорится в телеграмме.

 

#Токаев #президент #Финляндия #поздравление #телеграмма #победа #Александр Стубб

Популярное

Все
Отечественные предприниматели, занятые в сфере мясной переработки, вынуждены отправлять на свалку тонны овечьих и коровьих шкур
Время разъяснений о времени
Семейские школьники разработали концепцию национальных игр
Мир во всех измерениях
Второй год подряд жители Северо-Казахстанской области наблюдают нашествие косуль
Такие нужные школы
Бронзовую медаль на Кубке мира по парабиатлону завоевал Ербол Хамитов из Петропавловска
На востоке страны перепады погоды вызвали множество дорожных неприятностей
Похолодание ожидается в Казахстане 12 февраля
Около 500 молодых специалистов получили жилье в рамках программы «С дипломом – в село!»
Трансформация СВМДА продолжается
Предупредить стихию
Более 100 человек искали потерявшегося в буран ребенка
Два земучастка в центре Алматы возвращены в госсобственность
С начала года в аэропорту Астаны изъяли более 2 тысяч запрещенных предметов
Скрывавшегося 13 лет убийцу задержали в Павлодарской области
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил казахстанцев за их работу во время буранов
Распоряжение Главы государства
Распоряжение Главы государства
Чистый воздух для городов и сел
Назначен заместитель управделами президента
Искусственный интеллект глазами юристов
Глава государства направил королю Великобритании телеграмму
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Прогноз о разрушительном урагане в РК опровергли синоптики
Правительство уходит в отставку - указ
«Шепоты да взвизги, песни да смешки…»
Наурыз как событие нового формата
Депутат считает, что причиной мужской агрессии часто служит «длинный язык» женщин
Сельский Айболит
Стажировка за границей по программе «Болашақ» для молодого врача стала основой профессионального и карьерного роста
Платежный переполох
Казахстанских школьников учат распознавать инсульт
Канат Шарлапаев остается в правительстве
В Карагандинский зоопарк переехали камерунские козы и южно-американские альпаки
Игра, удивившая мир
Наш герой – Алдар Косе
Казахстанские ученые разрабатывают препарат против рака
В Семее горит торговый центр
Бухгалтер больницы украла 90 млн тенге
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями школы аналитики
Пытавшегося сбежать подозреваемого задержали в Алматы
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Будем честны друг с другом
Деревня, в которой хочется жить
На грани остановки
Касым-Жомарт Токаев прибыл на переговоры с Джорджей Мелони
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Работать на земле дано не каждому
Дархан Сатыбалды отчитался перед президентом по развитию Туркестанской области
Полеты Boeing 737 MAX 9 приостановили на неопределенный срок
Две олимпийские лицензии завоевали казахские стрелки
С начала года МВД задержано 58 разыскиваемых преступников

Читайте также

Токаев дал ряд поручений Байханову по развитию Прииртышья
Аким области Улытау доложил президенту о развитии региона
Токаев принял главу ЕАБР
Президент посетит с госвизитом Катар

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]