Такое предложение он озвучил на расширенной коллегии правоохранительных органов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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«Предлагаю рассмотреть возможность присвоения ведомственным наградам имен героев, погибших при исполнении служебного долга. Увековечить память о них можно также в названиях улиц и правоохранительных учреждений, тем более такая практика уже имеется. Имя Халық қаһарманы Газиза Байтасова, героически погибшего при задержании террориста, присвоено одной из центральных улиц и учебному полигону в Таразе», - сказал Президент на расширенной коллегии правоохранительных органов.

Он сообщил, что в ближайшее время зрителям представят художественный фильм «Капитан Байтасов» о его жизни и подвиге. В честь Аскара Забикулина, пожертвовавшего жизнью при тушении пожара, в Астане названы пожарная часть и улица, на которой она расположена.

«Это настоящие герои мирного времени, которые до последнего дыхания сохраняли верность долгу и присяге. Все, кто принимает решение служить закону и обществу, руководствуются идеалами справедливости и гуманизма, искренним желанием бороться с преступностью. Такие высокие моральные качества и ценности воспитываются в семье, прививаются личным примером», - говорит Токаев.

За годы Независимости при исполнении служебного долга в РК погибли 842 сотрудника, более четырех с половиной тысяч получили ранения.