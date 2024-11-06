Токаев пригласил Макрона посетить Казахстан

Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Глава государства Касым-Жомарт Токаев пригласил президента Франции Эмманюэля Макрона посетить Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

– Глубоко впечатлен теплотой приема и содержанием своего государственного визита во Францию. Высокой оценки заслуживают договоренности, достигнутые в ходе переговоров на высшем уровне. Искренне благодарю президента Эмманюэля Макрона за проявленное уважение к народу Казахстана. Пригласил лидера Франции совершить ответный государственный визит в Казахстан, – написал глава государства на своей странице в социальной сети Х.

Касым-Жомарт Токаев посетил государственный прием от имени президента Франции. Президент Франции дал в Елисейском дворце государственный прием в честь Президента Казахстана.

Обращаясь к Эмманюэлю Макрону и его супруге Бриджит Макрон, Касым-Жомарт Токаев поблагодарил их за особое гостеприимство и дружественное отношение к казахской делегации.

На прием были приглашены члены правительства Франции, известные политики, представители деловых, научных и дипломатических кругов, а также видные деятели культуры и спорта двух стран.

После окончания государственного приема Эмманюэль Макрон представил Касым-Жомарту Токаеву бронзового призера Олимпийских игр в Париже по настольному теннису Алексиса Лебрена.

По завершению госвизита, в парижском аэропорту Орли состоялась официальная церемония проводов президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. На летном поле был выстроен почетный караул, прозвучали гимны Казахстана и Франции.

Главу нашего государства проводили министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню и другие официальные лица.

 

#Франция #президент #Макрон #госвизит

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