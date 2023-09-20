Токаев пригласил президента Румынии принять участие в Международном форуме Астана

Президент
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Глава государства провел переговоры с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Нью-Йорке (США), передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

На полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Касым-Жомарт Токаев отметил позитивные тенденции развития торгово-экономических связей между двумя странами.

Румыния выступает ведущим торговым партнером Казахстана в Восточной Европе.

На сегодняшний день объем двусторонней торговли вырос более чем на 20% и составляет 1,3 млрд долларов.

«Мы рассматриваем Румынию как очень дружественное государство. Мы уважаем вашу историю, вашу политику, традиции вашей страны и народа», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана отметил, что для придания дополнительного импульса торгово-экономическому взаимодействию необходимо активизировать работу Межправительственной комиссии и Делового совета Казахстана и Румынии.

Клаус Йоханнис выразил приверженность дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества Казахстана и Румынии.

«Для меня и моей команды очень приятно встретиться здесь сегодня, поскольку мы являемся очень хорошими экономическими и политическими партнерами. Вы знаете, я перед нашей встречей узнавал историю взаимоотношений наших стран. И я думаю, что у нас с Вами есть отличные возможности для укрепления политического диалога на высоком уровне», – отметил президент Румынии.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по международной повестке дня, а также обсуждены вопросы взаимодействия по линии ООН и ОБСЕ.

В завершение встречи глава нашего государства пригласил Клауса Йоханниса принять участие в работе Международного форума Астана в качестве одного из основных гостей.

 

#политика #Токаев #президент #США #международное сотрудничество #Европа #Румыния

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