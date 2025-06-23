Токаев принял главу Группы подразделений финансовых разведок «Эгмонт»

Президент,Закон и Порядок
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В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы международного сотрудничества в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства принял председателя Группы подразделений финансовых разведок «Эгмонт» Эльжбету Франков-Яскевич, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы международного сотрудничества в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул значимость Группы «Эгмонт» в качестве ключевой международной платформы, способствующей укреплению глобальной финансовой безопасности и эффективному возврату активов.

Глава государства подтвердил неизменную приверженность Республики Казахстан дальнейшему совершенствованию национальной «антиотмывочной» системы в соответствии с международными стандартами.

Президент подчеркнул, что для обеспечения верховенства закона и укрепления общественной безопасности принята концепция «Закон и Порядок».

Эльжбета Франков-Яскевич высоко оценила реформы, проводимые в Казахстане, и отметила их эффективность.
 

 
#президент #финразведка

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