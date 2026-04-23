Токаев принял группу высоких представителей ООН

Президент,ООН
15

Глава государства провел встречу с группой высоких представителей ООН, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

Президент отметил, что визит столь представительной делегации предоставляет хорошую возможность обсудить роль ООН в решении экологических проблем Центральной Азии и за ее пределами.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил вклад Организации в подготовку Регионального экологического саммита и формирование его повестки. Как подчеркнул Глава государства, в условиях нарастающей геополитической нестабильности особую актуальность приобретает скоординированность действий в ответ на текущие вызовы, включая изменение климата, ухудшение окружающей среды и дефицит водных ресурсов.

– Вы знаете, что Казахстан является убежденным сторонником эффективной многосторонней дипломатии. Мы встречаемся с вами в период растущей неопределенности и непредсказуемости, когда геополитическая напряженность нарастает, а логика силы все чаще берет верх над нормами международного права. Вчера я говорил обо всех этих очень сложных вопросах, которые нам предстоит решать как единому международному сообществу в рамках Организации Объединенных Наций и за ее пределами, – отметил Президент.

Глава государства подчеркнул незаменимую роль ООН как универсальной международной платформы, способной консолидировать усилия государств в решении глобальных проблем. В этом контексте он вновь заявил о поддержке программе Генерального секретаря UN80, направленной на повышение эффективности и авторитета Организации.

Касым-Жомарт Токаев проинформировал членов делегации ООН о проводимых в Казахстане масштабных реформах, направленных на построение справедливого и устойчивого государства.

Представители ООН дали высокую оценку уровню организации Регионального экологического саммита, а также выступлению Президента Казахстана на его пленарном заседании. Было отмечено, что озвученные Касым-Жомартом Токаевым посылы придали дискуссии содержательный и конструктивный характер, а также подтвердили актуальность продвигаемых Казахстаном инициатив. Участники встречи также проинформировали Главу государства о текущей деятельности своих организаций и реализуемых проектах по таким направлениям, как устойчивое развитие, климатическая повестка, водная безопасность, снижение риска бедствий и продовольственная устойчивость.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено реализации глобальных инициатив Казахстана. Глава государства подтвердил приверженность идее создания Международной водной организации под эгидой ООН, а также отметил значимость Регионального центра ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана в Алматы как ключевой площадки регионального взаимодействия.

В завершение Президент подтвердил готовность нашей страны к дальнейшему укреплению сотрудничества с системой ООН в интересах устойчивого развития, стабильности и общего процветания.

Во встрече участвовали заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа, заместитель Генерального секретаря ООН – заместитель Администратора Программы развития ООН Хаолян Сюй, Исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН Татьяна Молчан, специальный представитель Генерального секретаря ООН по вопросам снижения риска бедствий и Глава управления ООН по снижению риска бедствий Камал Кишор, Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Селеста Сауло, председатель Межправительственной группы экспертов по изменению климата Джим Скеа, заместитель Генерального директора ФАО – региональный представитель в Европе и Центральной Азии Виорел Гуцу.

#Токаев #ООН #Акорда

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]