Токаев принял министра национальной экономики Алибека Куантырова

Президент
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Аманжолова Айман
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Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о предварительных итогах социально-экономического развития страны за 10 месяцев текущего года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Фото: t.me/aqorda_resmi

Из доклада Алибека Куантырова:

по итогам 2023 года ожидается рост ВВП на уровне 5 %. За первое полугодие объем прямых иностранных инвестиций достиг 13,3 млрд долларов. Годовая инфляция снизилась в 2 раза до 10,8 % (в феврале т.г. – 21,3 %);

доля малого и среднего бизнеса в ВВП достигла рекордных 36,4 %;

производство продукции малого и среднего бизнеса превысило 28 трлн тенге, численность занятых в МСБ – 4,3 млн человек. В 2023 году просубсидировано 9 тысяч проектов, общая сумма кредитов составила 669 млрд тенге;

в целях сокращения проверок бизнеса в 2 раза будет внедрена новая регуляторная политика в сфере предпринимательства. Вводятся реестр обязательных требований и автоматизация системы управления рисками;

разрабатываются новые Бюджетный и Налоговый кодексы, инвестиционной политики и развитии ГЧП;

в 2023 году планируется привлечь 267 млрд тенге, отремонтировать 5,8 тысячи км сетей, повысить зарплату работникам ЖКХ на 50 %, снизить износ сетей на 3,2 %;

с момента реализации программы «Ауыл – Ел бесігі» объем финансирования из республиканского бюджета увеличился в 7 раз. В течение 2023 года планируется реализовать 1,8 тысячи проектов в 771 селе.

По итогам встречи глава государства поручил продолжить работу по обеспечению качественного и устойчивого экономического роста, а также эффективному проведению реформ.

#Токаев #президент #экономика #министр #Куантыров

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