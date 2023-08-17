Токаев принял министра сельского хозяйства Саудовской Аравии

Фото пресс-службы президента РК

Приветствуя министра сельского хозяйства, охраны окружающей среды и водных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Абдулрахмана аль-Фадли, президент подчеркнул, что его визит придаст практический импульс дальнейшему развитию многопланового сотрудничества между двумя странами.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность реализации договоренностей, достигнутых в ходе его переговоров с Наследным принцем Саудовской Аравии.

"Во время моего последнего визита в Джидду состоялась встреча с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Абдельазизом Аль Саудом. Мы договорились о тесном сотрудничестве и дальнейшем укреплении отношений между нашими странами. Наши взаимные договоренности уже получили практическое воплощение и последовательно исполняются", – сказал Токаев.

В свою очередь Абдулрахман аль-Фадли поблагодарил президента за теплый прием и гостеприимство, а также подтвердил приверженность наследного принца расширению взаимовыгодного сотрудничества с Казахстаном.

В своем выступлении министр уделил особое внимание вопросам продовольственной безопасности.

"Продовольственная безопасность на сегодня является большой проблемой для всего мира. Мы искренне верим, что Казахстан имеет все возможности стать ключевым игроком в данной области", – отметил Абдулрахман аль-Фадли.

В ходе беседы также были обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества и перспективы взаимодействия в сельскохозяйственной и туристической сферах.