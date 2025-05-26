Токаев принял нового акима Алматы
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Глава государства поставил ряд ключевых задач по развитию мегаполиса
Глава государства принял вновь назначенного акима города Алматы Дархана Сатыбалды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
В ходе встречи Президент Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о приоритетных направлениях предстоящей работы, включая планы по социально-экономическому развитию, совершенствованию городской среды и повышению качества жизни населения Алматы.
Глава государства поставил ряд ключевых задач по развитию мегаполиса, включая обеспечение устойчивого экономического роста, диверсификацию структуры экономики, комплексную модернизацию городской инфраструктуры, а также улучшение состояния дорожно-транспортной сети и решение экологических проблем.