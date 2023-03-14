С обоими послами были обсуждены перспективы стратегического партнерства, расширения экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей.

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Касым-Жомарт Токаев принял послов России и Китая, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

В ходе беседы с послом Российской Федерации Алексеем Бородавкиным глава государства отметил важность предстоящего в этом году визита президента Владимира Путина в Казахстан, а также проведения XIX Форума межрегионального сотрудничества в Костанае осенью текущего года.

Кроме того, были обсуждены текущее состояние и перспективы казахстанско-российского всестороннего стратегического партнерства.

Во время встречи с послом Китайской Народной Республики в Казахстане Чжан Сяо была отмечена актуальность проведения саммита «Центральная Азия + Китай», который пройдет в Сиане в мае, а также запланированного государственного визита президента Касым-Жомарта Токаева в КНР.

Подчеркнута важность дальнейшего укрепления двусторонних отношений, расширения экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей.

Глава государства высоко оценил миротворческие усилия председателя Китая Си Цзиньпина по политическому урегулированию ситуации вокруг Украины.