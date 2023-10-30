Токаев принял главу нацхолдинга “Байтерек” Нурлана Байбазарова

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о результатах деятельности холдинга за 9 месяцев 2023 года, в том числе работе по поддержке предпринимательства и агропромышленного комплекса, а также обеспечению населения жильем, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

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Из доклада Нурлана Байбазарова:

объем финансирования инвестиционных проектов составил 511 млрд тенге, было поддержано 18,1 тысячи проектов малого и среднего бизнеса на общую сумму кредитов порядка 1 трлн тенге;

финансовая поддержка АПК составила 447 млрд тенге. По итогам 9 месяцев текущего года было введено 811,2 тыс. кв.м. жилья, около 47 тысяч семей получили новое жилье;

в течение двух лет «Байтерек» удвоит объем поддержки несырьевого сектора экономики;

будет активизирована работа по привлечению инвестиций и вовлечению коммерческих банков в кредитование проектов обрабатывающей промышленности;

в целях насыщения внутреннего рынка и повышения экспортного потенциала АПК будут запущены программы финансирования проектов пищевой промышленности, а также создано полноценное экспортно-кредитное агентство;

жилищное направление холдинга будет трансформировано с учетом необходимости обеспечения жильем жителей моногородов, районных центров и сел;

планируется перевести все услуги дочерних организаций холдинга в цифровой формат.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность внедрения новых подходов для поддержки экономического роста и повышения качества жизни граждан, а также поставил ряд задач по совершенствованию деятельности холдинга «Байтерек».