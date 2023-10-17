Токаев принял председателя правления CITIC Group Чжу Хэсиня

Глава государства, находящийся с официальным визитом в Китае, принял в Пекине председателя правления CITIC Group Чжу Хэсиня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Фото: пресс-служба президента РК

Серия встреч Касым-Жомарта Токаева с руководителями китайских компаний продолжилась беседой с председателем правления CITIC Group Чжу Хэсинем.

Собеседники обсудили вопросы укрепления партнерских взаимоотношений в таких ключевых отраслях, как энергетика, нефтехимическая промышленность и других.

Президент был проинформирован о ходе реализации ранее достигнутых договоренностей CITIC Group с казахстанской стороной.

«Наши регулярные встречи свидетельствуют о стратегическом характере нашего сотрудничества. В мае текущего года компанией CITIC Construction с казахстанскими партнерами были подписаны 5 документов по реализации проектов с общим объемом инвестиций в 2 млрд долларов. Одним из ключевых проектов является расширение производственной мощности Актауского битумного завода Caspi Bitum по переработке нефти до 1,5 млн тонн в год. Мне сообщили, что между «Казмунайгаз» и CITIC Group подписано соответствующее соглашение. Учитывая ваш большой опыт в строительстве, полагаю, что реализация проекта будет осуществлена качественно и в короткие сроки», – отметил глава государства.

Председатель правления CITIC высоко оценил взаимовыгодное сотрудничество с казахстанской стороной.

«Наша корпорация CITIC успешно осуществляет свою деятельность в Казахстане. Для меня и моих коллег большая честь встретиться сегодня с Вами. Основная цель всей нашей работы – это углубление сотрудничества с Казахстаном», – подчеркнул Чжу Хэсинь.

В ходе беседы также были рассмотрены перспективы сотрудничества в сфере инвестиций и агропромышленного комплекса.