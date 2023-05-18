Токаев принял президента Азиатского банка инфраструктурных инвестиций
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Глава государства принял президента Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.
Во время беседы были обсуждены дальнейшие планы Азиатского банка инфраструктурных инвестиций по развитию деятельности в Казахстане.
Касым-Жомарт Токаев высоко оценил сотрудничество с банком и отметил, что наша страна одна из первых поддержала инициативу Китая по его созданию в 2015 году. За этот период в Казахстане с участием АБИИ были реализованы проекты в сферах «зеленой» энергетики и борьбы с последствиями пандемии.
Стороны рассмотрели возможности финансирования крупных инфраструктурных проектов в Казахстане.