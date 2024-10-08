Токаев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе

Международное сотрудничество , Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

В заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе наряду с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым приняли участие президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Главы государств обсудили приоритетные направления деятельности Организации, а также планы по дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества.

На заседании выступили президент России Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко; председатель Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, председатель Совета федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко.

В ходе мероприятия заместителю генерального секретаря СНГ Ильхому Нематову был вручен орден Дружбы, а генеральному директору информационного агентства ТАСС Андрею Кондрашову – грамота СНГ.

По итогам саммита СНГ был принят ряд документов.

#Токаев #заседание #СНГ #совет

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