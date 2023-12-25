Токаев принял участие в заседании ВЕЭС в узком составе

Глава государства принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе, которое состоялось в Санкт-Петербурге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Фото: пресс-служба президента РК

Ранее Касым-Жомарт Токаев прибыл в президентскую библиотеку имени Б.Н. Ельцина в Санкт-Петербурге для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Главу государства встретил президент России Владимир Путин.

Во встрече в узком формате наряду с президентом Казахстана приняли участие президент Российской Федерации – председатель ВЕЭС Владимир Путин, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, а также председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

Главы государств обсудили основные задачи и ключевые направления дальнейшего развития интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза, планы международного сотрудничества организации на 2024 год. Также состоялся обмен мнениями по отдельным практическим аспектам деятельности ЕАЭС.

Напомним, глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня прибыл в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.