Главному редактору «Казахстанской правды» присуждена премия президента в области СМИ

Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о присуждении премий, вручении грантов и объявлении благодарности в области средств массовой информации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В частности, премии президента Республики Казахстан в области средств массовой информации вручены:

Малдыбаеву Сабиту Галымовичу – главному редактору республиканской газеты «Казахстанская правда» за вклад в развитие отечественной журналистики;

Утеулиеву Бауыржану Бабажановичу – главному редактору международной газеты «Turkistan» за вклад в развитие средств массовой информации;

Преображенской Елене Андреевне – главному редактору ТОО «Информационное агентство «Интерфакс-Казахстан» за вклад в распространение информации в интернет-пространстве;

Тілеубай Төлен Зәрубайұлы – шеф-редактору республиканской общественно-политической газеты «Astana aqshamy» за вклад в совершенствование содержания и методики отечественной журналистики;

гранты президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:

Бектас Ақерке Бағдабекқызы – автору – продюсеру программы «Акорда» национального телеканала «Qazaqstan» за всестороннее освещение информации о деятельности главы государства;

Жанбатыровой Динаре Кикпаевне – специальному корреспонденту АО «Агентство «Хабар» за вклад в развитие телевизионной журналистики Казахстана;

Карбозову Ануару Алиевичу – корреспонденту телеканала «Jibek joly» за вклад в развитие телевизионной журналистики Казахстана;

Бияшевой Гульсезим Ерболатовне – заместителю главного редактора газеты «Орал өңірі» за вклад в развитие региональных печатных средств массовой информации;

Благодарность президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:

творческому коллективу телеканала «24KZ» за всестороннее разъяснение государственной политики;

творческому коллективу республиканской общественно-политической газеты «Литер» – за 20-летний вклад в разъяснение общественно-политических и социально-экономических инициатив;

творческому коллективу информационного агентства «Baq.kz» – за вклад в распространение информации в интернет-пространстве;

творческому коллективу областной общественно-политической газеты «Ақтөбе» – за вековой вклад в освещение общественно-политической жизни страны и региона.

#президент #СМИ #гранты #премии

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