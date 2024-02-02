Токаев произвел кадровое назначение

Президент, Кадровые назначения
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Айгуль Тулекбаева
Редактор

Назначен Уполномоченный по правам социально уязвимых категорий населения при Президенте РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Акорды

«Распоряжением главы государства Сейтжан Кенжегул Социалулы назначен Уполномоченным по правам социально уязвимых категорий населения при Президенте Республики Казахстан», - говорится в сообщении.

Сейтжан Кенжегул является членом Комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса парламента.

Родился 29 июля 1982 года в Костанайской области. С 1991 по 2003 годы учился в спецшколе для слепых и слабовидящих детей в  Алматы. Обучался на историка в Казахском национальном университете имени Аль-Фараби.

По данным parlam.kz, трудовую деятельность начал учителем истории в школе №7 Алматы, в 2007 году. С 2017 по 2022 годы работал менеджером по соцпрограммам в реабилитационном центре «Мейірім», для детей с инвалидностью.

В разные годы работал директором в гостиничном бизнесе, занимал посты в спортивных федерациях. С марта 2023 года - депутат Мажилиса парламента, член фракции Народной партии Казахстана.

Бронзовый медалист чемпионата Азии по паравелоспорту в 2022 г. (г. Душанбе). Кандидат мастера спорта по голболу, мастер спорта по паравелоспорту.
 

#назначение #президент #уполномоченный

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