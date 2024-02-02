Токаев произвел кадровое назначение

Назначен Уполномоченный по правам социально уязвимых категорий населения при Президенте РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
«Распоряжением главы государства Сейтжан Кенжегул Социалулы назначен Уполномоченным по правам социально уязвимых категорий населения при Президенте Республики Казахстан», - говорится в сообщении.
Сейтжан Кенжегул является членом Комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса парламента.
Родился 29 июля 1982 года в Костанайской области. С 1991 по 2003 годы учился в спецшколе для слепых и слабовидящих детей в Алматы. Обучался на историка в Казахском национальном университете имени Аль-Фараби.
По данным parlam.kz, трудовую деятельность начал учителем истории в школе №7 Алматы, в 2007 году. С 2017 по 2022 годы работал менеджером по соцпрограммам в реабилитационном центре «Мейірім», для детей с инвалидностью.
В разные годы работал директором в гостиничном бизнесе, занимал посты в спортивных федерациях. С марта 2023 года - депутат Мажилиса парламента, член фракции Народной партии Казахстана.
Бронзовый медалист чемпионата Азии по паравелоспорту в 2022 г. (г. Душанбе). Кандидат мастера спорта по голболу, мастер спорта по паравелоспорту.