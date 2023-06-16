Токаев проведет второе заседание Национального курултая в Туркестане

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Напомним, 16 июня 2022 года в новообразованной области Улытау прошло первое заседание Национального курултая с участием президента Касым-Жомарта Токаева. Идею созвать курултай глава государства озвучил в своем послании народу 16 марта 2022 года.

Национальный курултай призван стать диалоговой платформой для поиска идей и шагов по укреплению и расширению общественной консолидации. В его сос­таве 117 участников. Председателем является президент РК.

В состав вошли депутаты Парламента, представители политических партий, общественных советов, крупных отрас­левых объединений бизнеса, медицины, образования, науки, культуры, спорта, защиты прав человека и другие представители организованных социальных групп, а также молодежные лидеры и активисты. Среди членов курултая много знаковых имен, известных всему Казахстану личностей.

Главное отличие и особенность Национального курултая состоят в том, что в его состав вошли по одному представителю от каждого регионального общественного совета. Таким образом, эта диалоговая площадка замыкает на себе всю систему местных общественных советов.

Как отметил госсоветник РК Ерлан Карин, первое заседание Национального курултая, его наполнение, место и время проведения – все это несет в себе ряд концептуальных идеологических месседжей.

Первый – наша государственность имеет глубокие исторические корни. Выбор места у мавзолея Жошы-хана несет большой знаковый смысл. Именно с Золотой Орды начинаются истоки нашей государственности, которая оформилась в эпоху Казахского ханства, продолжилась в период Алаш Орды и возродилась в независимом Казахстане. Таким образом подчеркивается, что современная государственность имеет глубокие исторические корни.

Второй месседж – призыв к сплочению нации. Первый курултай прошел в Улытау, а следующий состоится в Туркестане. Это сакральные места для каждого в силу их культурного кода. Это особый идеологический посыл как призыв к единению всей нации. Национальный курултай призван закрепить общенациональное единство.

Третий месседж – интересы государства превыше всего. Восстановление Дня Республики и придание ему статуса национального праздника направлено на культивирование идей независимости и ценностей государственности.

Все эти месседжи становятся ориентиром при формировании нового общественного договора. При этом государство декларирует готовность обеспечить законность и порядок, поддерживать и развивать плюрализм, учитывать мнение общественности при принятии решений. В то же время общество должно развивать гражданскую ответственность, не поддаваться популизму и политическому авантюризму, выступать против экстремизма и радикализма в любой форме.

Сам общественный договор будет базироваться на обновленных ценностях, которые призваны развивать новые качества нации. В новой матрице ценностей центральное место занимают трудолюбие, уважение к человеку труда, престиж профессионализма, скромность, бережливость и стремление повышать свои компетенции. Именно ориентация на эти ценности способна вывести качества нации на новый уровень.

Еще одно важное направление работы, отмеченное на первом заседании курултая, – дальнейшее развитие государственного языка. При этом необходимо ориентироваться на качественный подход для повышения его конкурентоспособности во всех сферах: научной, технической, экономической, культурной. Вместе с тем недопустима любая политизация языковой и межэтнической сфер и других чувствительных тем, способных оказать негативное влия­ние на единство нации и общественный порядок.

Таким образом, Национальный курултай возрождает историческую традицию принимать стратегические решения, влияю­щие на судьбу нации в долгосрочной перспективе, через широкое общественное обсуждение.