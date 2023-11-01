Токаев провел переговоры с Макроном в расширенном составе

Президент Казахстана подчеркнул, что первый визит французского лидера в Астану придаст мощный импульс развитию двусторонних отношений и позволит вывести многоплановое сотрудничество на качественно новый уровень, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

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– Франция – важный и надежный партнер Казахстана в Европейском Союзе. В прошлом году взаимный товарооборот вырос на 30% и достиг 4 млрд долларов. Объем двусторонней торговли за восемь месяцев текущего года увеличился на 21% по сравнению с прошлым годом, составив 2,7 млрд долларов, – сказал президент.

Как сообщил Касым-Жомарт Токаев, Франция инвестировала в экономику нашей страны около 18,7 млрд долларов. Совместные проекты реализуются в энергетической, строительной, аэрокосмической, фармацевтической отраслях, горнодобывающей и химической промышленности, машиностроении.

Глава нашего государства особо отметил личный вклад президента Франции в развитие взаимовыгодных отношений и подтвердил готовность Казахстана к дальнейшему укреплению сотрудничества на благо народов двух стран.

В ходе переговоров стороны также определили приоритетные направления дальнейшего взаимодействия, включая «зеленую» энергетику, логистику, транзит, сельское хозяйство, здравоохранение, цифровизацию и образование.

Глава государства в своем выступлении уделил особое внимание развитию культурных связей, заявив о необходимости продвижения французской культуры и языка в Казахстане.