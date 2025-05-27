Токаев провел первое заседание Совета центробанков стран ОТГ

Президент,Банки и финансы
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Глава государства принял участие в совещании с представителями центральных банков государств – членов ОТГ

Фото: пресс-служба президента РК

Под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева в Астане состоялось первое заседание Совета центральных (национальных) банков стран – участниц Организации тюркских государств (ОТГ), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Открывая заседание, Президент отметил, что в ходе недавнего неформального саммита в Венгрии главы государств ОТГ подтвердили важность углубления взаимодействия, особенно в условиях трансформации глобальной экономики, вызванной изменением тарифной политики. По его словам, текущие беспрецедентные изменения несут как вызовы, так и новые возможности, требующие скоординированных усилий в таких ключевых секторах, как транспорт и логистика, сельское хозяйство, цифровизация и финансы.

– Совокупная доля наших стран в мировом ВВП выросла с 2,4 % в 2010 году до 3,1 %. Постоянный рост международных резервов государств ОТГ свидетельствует о повышении макроэкономической устойчивости региона, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства считает, что расширение сотрудничества в финансовой сфере может стать катализатором более широкого экономического и инвестиционного партнерства, при этом центральные банки могут сыграть в этом процессе ключевую роль.

– Отрадно, что в повестку дня Совета включены актуальные и своевременные темы, касающиеся экономических тенденций, денежно-кредитной политики, а также развития финансовых технологий, включая цифровые валюты центральных банков, криптовалюты и цифровые активы. Казахстан добился существенного прогресса в этой области: доля безналичных платежей в структуре всех транзакций достигла 85 %. Наш национальный банк первым в регионе внедрил цифровую валюту – цифровой тенге. В ближайшее время планируется принять новые правила, обеспечивающие безопасное обращение цифровых активов, в том числе криптовалют, стейблкоинов и токенизированных инструментов, – сообщил Президент.

В завершение Глава государства выразил уверенность в том, что расширение профессионального диалога между центральными банками заложит прочный фундамент для реализации экономического потенциала тюркского региона.

В ходе мероприятия также выступили председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов, председатель Центрального банка Азербайджана Талех Тахир оглы Кязимов, председатель Национального банка Кыргызстана Мелис Тургунбаев, председатель Центрального банка Турции Фатих Карахан, председатель Центрального банка Узбекистана Тимур Ишметов, исполнительный директор Центрального банка Венгрии Габор Соч.

#Токаев #ОТГ #Центробанки

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