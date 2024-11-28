Токаев проводил Путина в аэропорту

Касым-Жомарт Токаев лично проводил в столичном аэропорту Владимира Путина, завершившего свой государственный визит в Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

В аэропорту выстроился почетный караул.

Художница Асель Сабыржанқызы подарила президенту России полотно, которое она написала в честь его визита в нашу страну. Картина посвящена дружбе двух стран.

Как сообщалось ранее, во время госвизита Владимира Путина в Казахстан подписано около 20 документов. Астана и Москва поставили новые амбициозные задачи по углублению стратегического партнерства. Президенты двух стран открыли филиал КазНУ в Омске. Прием абитуриентов в филиал первого казахстанского вуза в России запланирован на сентябрь 2025 года.