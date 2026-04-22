Токаев: Современная экология не ограничивается вопросами климата

Приветствуя глав делегаций и участников саммита, Президент подчеркнул значимость данной диалоговой площадки

– Действительно, сегодня, в День Земли, мы собрались в Астане, чтобы вновь заявить об общей ответственности за защиту нашей планеты. Это означает, что государства нашего региона глубоко осознают актуальность и чрезвычайную значимость формирования общего видения устойчивого будущего. Современная экология не ограничивается только вопросами климата. Это основа существования человечества. Речь идет о чистом воздухе и безопасной воде, здоровой почве и надежной продовольственной системе, о стабильности сообществ и благополучии будущих поколений. Это также касается ясности ума, общественной гармонии и человеческого счастья. В этом широком смысле экология – это образ жизни, основанный на ответственном отношении к нашей общей планете. Поэтому наш сегодняшний саммит является своевременным и необходимым мероприятием, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Устав ООН нельзя использовать как меню, из которого можно выбирать только то, что нравится.

– Мы собрались здесь в период нарастающей неопределенности и непредсказуемости. Нет необходимости подробно объяснять, насколько глубоко и пагубно они сказываются на глобальной и региональной стабильности, а также на качестве жизни миллионов людей. Они подрывают усилия, направленные на развитие, и уводят ресурсы от решения неотложных экологических проблем. В этом контексте роль международного сообщества действительно приобретает особую значимость. Организация Объединенных Наций, созданная восемьдесят лет назад, по-прежнему остается незаменимой в качестве единственной универсальной платформы для диалога. Однако с тех пор мир претерпел радикальные и коренные изменения. Искусственный интеллект занял доминирующее положение в сознании людей во всем мире и в их повседневной жизни. Много говорится о незыблемости Устава ООН, который остается краеугольным камнем международного права. Однако Устав ООН – это не высокая кухня, и его нельзя использовать как меню, из которого можно выбирать только то, что нравится, – сказал он.

По его словам, напротив, Устав ООН следует принимать и воспринимать как единый, всеобъемлющий документ, признавая его таковым во всей полноте его положений. Поэтому необходимо, чтобы ООН и другие крупные международные организации в полной мере учитывали реалии современного мира, вступившего в эру преобразований, характер и масштабы которых делают их абсолютно беспрецедентными и, следовательно, непредсказуемыми.

– Мы должны избегать избирательного применения принципов Устава ООН к международным вооруженным конфликтам. В то же время мы должны сохранять непоколебимую веру в многосторонние институты, хотя, к сожалению, им не хватает авторитета для решения важных международных проблем, – говорит Президент.

️По мнению Президента, глобальный переход к более экологичным моделям должен быть справедливым, сбалансированным и стимулирующим.

– С моей точки зрения, избирательный подход недопустим и в экологических вопросах. Во многих случаях экологическая повестка разрабатывается и формируется без должного учета потребностей в области развития различных регионов и государств, особенно развивающихся, которые все еще занимаются укреплением своего экономического потенциала. Между тем развитые страны достигли своих нынешних экологических стандартов в результате длительного процесса индустриализации. Поэтому глобальный переход к более экологичным моделям должен быть справедливым, сбалансированным и стимулирующим. Наш общий подход должен быть обоснованным, прагматичным и тщательно продуманным, чтобы страны могли двигаться вперед на основе принципов устойчивого развития, не ставя под угрозу свои перспективы экономического роста и прогресса, – сказал Глава государства.

Сотрудничество в области охраны окружающей среды должно служить надежным инструментом единства и не должно разделять нас, отметил он. Оно должно основываться на партнерстве, доверии и общей ответственности – без публичного осуждения, упреков и обвинений.