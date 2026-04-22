Токаев: Защита нашей планеты – общая ответственность всего человечества

Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратил внимание участников Регионального экологического саммита на то, что защита планеты - это моральный долг перед подрастающим поколением, сообщает Kazpravda.kz

«Данный саммит напоминает нам, что защита нашей планеты – общая ответственность всего человечества. Речь идет о будущем всех людей и, прежде всего, подрастающего поколения. Это не только экологическая задача, это высокий моральный долг, экономическая необходимость и стратегический приоритет во имя сохранения мира и стабильности», - сказал Президент.

По его словам, в этом духе наше общее видение устойчивого будущего должно опираться на следующие ключевые принципы:

ответственность перед нашими гражданами и будущими поколениями; сотрудничество, выходящее за рамки границ и секторов; справедливость в доступе к ресурсам, технологиям и возможностям; практические меры, приносящие осязаемые результаты; солидарность между странами, независимо от их размера или уровня развития.