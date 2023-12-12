Токаев ставит очень смелый исторический эксперимент – российский политолог

«Нам надо всегда думать о том, кем мы будем завтра, какое место займем в стремительно меняющемся мире», - сказал президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на церемонии награждения лауреатов премий «Алтып Сапа» и «Парыз» и подводя итоги преобразований

Российский политолог, директор Аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко проанализировал внутриполитические реформы в Казахстане в 2023 году и внешнеполитическую стратегию президента Токаева. Эксперт считает, если реформы Касым-Жомарта Токаева будут успешными, то уже через несколько лет Казахстан сможет претендовать на статус нового лидера постсоветской Евразии.

- Андрей Николаевич, каков ваш взгляд на внешнюю политику Казахстана за последний год под руководством президента Токаева в контексте региональных и мировых отношений?

Я бы назвал внешнюю политику президента Касым-Жомарта Токаева практически безупречной. В той сложной геополитической ситуации, в которой Казахстан оказался после начала российской специальной военной операции (СВО), президент Токаев сумел очень быстро и уверенно сформулировать наиболее оптимальную внешнеполитическую стратегию. С одной стороны, для Казахстана жизненно важно сохранить стратегическое партнерство с Российской Федерацией. С другой стороны, Казахстан не может позволить себе игнорировать режим жестких санкций, который реализуют в отношении Москвы западные страны. Пройти между этими струями дождя и остаться сухим едва ли возможно, но, тем не менее, казахстанскому лидеру это в 2023 году удалось.

Внешнеполитическая стратегия президента Токаева – это стратегия поиска нового геополитического баланса, основанная на реализме и тщательном учете динамичного соотношения сил в регионе и мире. Безусловно, она не может полностью устраивать Россию или страны Запада, ведь команда Токаева стремится учесть интересы всех основных жестко соперничающих сил, пытается зафиксировать компромиссный поход в выработке внешнеполитических и вншнеэкономических решений. Компромиссом же всегда будут недовольны те, кто хочет перетянуть Казахстан в свой лагерь, поставить его в строй под своим знаменем.

Президент Токаев прекрасно понимает опасность открытого присоединения Казахстана к какой-либо сражающейся в полумировой гибридной войне коалиции. Его курс на балансирование в нынешнем противостоянии России и Запада – это, прежде всего, стремление уберечь свою страну и свой народ от втягивания в чужую войну.

Последние два года Казахстан проходит период, возможно, самых острых испытаний на прочность своей государственности, и главная миссия президента Токаева состоит в том, чтобы пройти эти испытания успешно, сохранив потенциал стабильности и развития внутри страны, и обеспечив ее надежную безопасность от внешних вызовов и угроз.

Токаевский внешнеполитический курс, на мой взгляд, является образцовым для всех постсоветских республик. Думаю, если бы несколько лет назад в Киеве сумели бы сформулировать новую украинскую внешнеполитическую доктрину, похожую на стратегию президента Токаева, то не было бы ни СВО, ни той трагедии, которая уже два года разыгрывается на восточных рубежах Европы.

- С мая по октябрь 2023 года президент Казахстана совершил внешнеполитический марафон, посетив с официальным визитом Китай, Россию, Турцию, Саудовскую Аравию, Вьетнам, США, Германию и другие государства, встретившись с более чем 20 лидерами стран. И Казахстан посещали высокие политические гости, включая генсека ОБСЕ, замгенсека ООН. Чем обусловлена высокая дипломатическая активность Касым-Жомарта Токаева за последний год?

Очевидно, что президент Токаев не только формулирует принципы актуальной внешнеполитической стратегии Казахстана, но и лично участвует в ее реализации. Как любит повторять один мой умный друг, «хочешь сделать хорошо – сделай сам». Похоже, президенту Казахстана также не чужд этот принцип.

Личный приоритетный интерес президента Токаева к внешнеполитическим инициативам и эпизодам связан, прежде всего, с необходимостью убедительной демонстрации Казахстаном сбалансированного геополитического подхода в период острого противостояния России и Запада. Глава республики справедливо полагает, что ключевые международные игроки и институты должны из первых рук узнавать казахстанскую позицию, и что эту позицию нужно постоянно повторять и подчеркивать во избежание каких-либо политических недоразумений. Что президент Токаев и делает – как сам, так и через МИД и другие госструктуры страны. Сегодня время приоритетности внешней политики, особенно для государств, находящихся на линиях геополитических разломов, в окружении непростых соседей.

Активным занятиям внешней политикой способствует также стабилизация внутриполитической ситуации в Казахстане. Около двух лет назад в январе 2022-го республика, погруженная в ступор массовыми беспорядками, находилась на грани гражданской войны. Однако затем благодаря эффективным действиям токаевской команды в стране были проведены успешные реформы, позволившие не только стабилизировать социально-экономическую ситуацию, но создавшие условия для демократизации казахстанской политической системы. Сегодня у президента Токаева вполне надежный политический тыл, позволяющий сосредоточиться на решении задач внешней безопасности и защиты суверенитета.

Конечно, это вовсе не означает, что во внутренней политике Казахстана не осталось проблем - их всегда будет в достатке, как и в любой другой стране. Важно сформировать и отмобилизовать команду, способную эти проблемы решать эффективно, на опережение реагировать на самые неожиданные вызовы и угрозы. Мне кажется, президенту Токаеву в значительной степени решить эту задачу удалось, хотя, разумеется, нет предела совершенству.

- Какие важные события произошли в 2023 году в отношениях Казахстана и России?

Я бы выделил визит президента России Владимира Путина в Казахстан в ноябре 2023 года. Дипломатия президентов всегда важна, а на постсоветском пространстве она имеет особое значение: очень часто различные недопонимания и конфликты возникают именно потому, что не складывается личная «позитивная химия» в отношениях лидеров государств. Думаю, между Путиным и Токаевым такая «химия» есть, и она является одной из важных гарантий того, что российско-казахстанские отношения были и останутся отношениями стратегического партнерства.

Неизменность союзнических отношений между Россией и Казахстаном, их стабильность при сохранении высокого потенциала развития – на мой взгляд, главное достижение 2023 года. Мы не потеряли того хорошего, что есть между нами, мы избежали соскальзывания в негативные сценарии, к которым довольно активно подталкивали недоброжелатели Москвы и Астаны, мы адаптировались в целом к турбулентной ситуации последних двух лет, не только не растеряв, но, напротив, усилив возможности для сотрудничества в самых разных сферах. Думаю, это самый важный итог уходящего года для российско-казахстанских отношений.

- Президент Токаев с международных трибун предлагал ряд глобальных инициатив. Например, на саммите ООН в Нью-Йорке - создание в Казахстане регионального хаба по Целям в области устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Как вы считаете, какие цели преследует казахстанский лидер?

Президент Токаев прекрасно понимает, что невозможно сохранить и укрепить суверенитет Казахстана, его безопасность, без повышения международного статуса республики, прежде всего, через развитие ее посреднического потенциала, через инициативы, предлагающие пути решения важных для мирового и регионального общественного мнения проблем. Сильный Казахстан – это Казахстан, который нужен всем. Как честный посредник, как креативный центр по выработке эффективных решений, как отзывчивый друг в трудных ситуациях.

Безусловно, президент Токаев не испытывает иллюзий, что только одна добрая воля Казахстана сможет, например, вывести афганский народ из 40-летнего заколдованного круга войны и бедствий, или форсировано решить проблемы устойчивого развития для всего центрально-азиатского региона. Но глава республики отдает себе отчет, что если Казахстан не будет выдвигать свои инициативы по важным для него вопросам, то тогда он будет вынужден плестись в хвосте чужих инициатив. Для президента Токаева такая перспектива неприемлема и это лишний раз характеризует его как сильного и амбициозного лидера, который хочет быть во главе не слабой «банановой» республики, а активного, сильного, достойного, уверенно смотрящего в будущее независимого государства.

- Если говорить о внутриполитических процессах в стране. В начале 2023 года в Казахстане запустился новый электоральный цикл, начавшийся в 2022 году с президента. По новым правилам переизбрали депутатов сената и мажилиса парламента. На ваш взгляд, какие цели преследовало руководство страны, внося институциональные изменения в политической системе, какие возможности они открывают?

Эти выборы – важная часть стратегии внутриполитических реформ, которые твердо и уверенно проводит команда Токаева на протяжении двух лет. На мой взгляд, глава государства решает с их помощью несколько задач. Во-первых, фактически, переучреждает казахстанскую политическую систему. Во-вторых, перезагружает собственную политическую легитимность, успешно избавившись от кармического хвоста «преемника Назарбаева». В-третьих, пытается создать новый общественный слой пассионариев, на который рассчитывает опереться при продолжении системных реформ в стране, целью которых является создание «нового Казахстана».

Разумеется, реформы президента Токаева устраивают далеко не всех. Консервативная часть элит и общества боится любых перемен. Радикалы, напротив, упрекают главу государства в медлительности и полумерах. Не правы и те, и другие. Невозможно навсегда спрятаться «в домике» застоя и замшелого консерватизма. Невозможно быстро мчаться по политическим ухабам на автомобиле, который заржавел и рассыпается на ходу.

Касым-Жомарт Токаев, как показывает практика, всегда опирается на жизненный опыт и здравый смысл, а это самые надежные союзники любого настоящего политического лидера. Думаю, они не подведут главу республики и при выборе им темпа и глубины задуманных преобразований.

- В ноябре 2023 году в Казахстане также прошли выборы акимов районов и городов областного значения в пилотном режиме. Как вы оцениваете эту инициативу постепенного ввода института выборности акимов?

Пока это был эксперимент, хотя и достаточно крупный. Да, по его итогам почти не появилось совсем уж новых лиц на выборных должностях: абсолютное большинство впервые избранных акимов – это люди из системы местной исполнительной или представительной власти. В этом смысле, результат казахстанского эксперимента соответствует девизу, однажды озвученному Владимиром Путиным: «В политике не должно быть случайных людей».

Возможно, конечно, это расстроит безграничных радикалов, которым по душе революции и сносы «до основанья». Однако обычным, нормальным гражданам, как показывает практика, нужны не потрясения власти, а ее эффективная работа, умение и желание чиновников и депутатов слушать и слышать простых людей, окликаться на их нужды и горести. Как показывает опыт, избираемые чиновники более внимательно относятся к сигналам общественного мнения, стремятся держать руку на пульсе повседневной жизни, более активно реагируют на необходимость поддержания обратной связи с избирателями. Очевидно, президент Токаев хочет, чтобы таких чиновников в Казахстане было больше. И поэтому его эксперимент заслуживает широкой общественной поддержки. Уверен, каждые последующие местные выборы в Казахстане будут еще более интересными для общественности и еще более важными для политической системы страны.

- Андрей Николаевич, если говорить в целом, по какому пути изменений идет Казахстан? Какие вызовы и задачи предстоит решать в ближайшее время?

Казахстан живет в очень интересное время. Президент Токаев ставит очень смелый исторический эксперимент, целью которого является максимальное обновление казахстанской политической системы, разгерметизация, освобождение потенциала гражданского общества, укрепление государственного суверенитета и создание новых условий для социально-экономического развития республики, без втягивания ее в чужие войны и кризисы. Президент Токаев буквально реализует на практике максиму о том, что «кризис - это время не только испытаний, но и возможностей». Если реформы Касым-Жомарта Токаева будут успешными, то уже через несколько лет Казахстан сможет претендовать на статус нового лидера постсоветской Евразии, став примером для других государств, возникших на обломках Советского Союза, включая Россию. Я думаю, что в Москве будут все более внимательно изучать опыт токаевских реформ, который может очень пригодиться, когда закончится СВО и страна начнет возвращение к социальной нормальности. Поэтому я искренне желаю президенту Токаеву и всем казахстанцам удачи.