Токаев указал на необходимость роста производства местной продукции в стройиндустрии

Глава государства посетил завод по производству тротуарной плитки Asyl Qala – специализированное предприятие, где трудятся более 100 человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Объем инвестиций в проект составил 8 млрд тенге. Производственная мощность достигает до 4 500 кв. метров тротуарных покрытий в сутки, а после завершения второго этапа строительства увеличится до 9 000 кв. метров.

На сегодняшний день продукция завода активно используется в благоустройстве Астаны и других городов Казахстана. Далее президент осмотрел завод Uniton, выпускающий автоклавные газоблоки.

Предприятие, принадлежащее строительной компании Sensata Group, способно изготавливать 150 тысяч кв. метров газоблоков в год. Проект профинансирован фондом «Даму» и Фондом развития промышленности. На заводе работают 110 человек.

Касым-Жомарт Токаев назвал строительную индустрию важным направлением экономики и указал на необходимость увеличения производства местной продукции.