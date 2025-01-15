Токаев встретился с руководителями арабских компаний

Президент Касым-Жомарт Токаев принял главного исполнительного директора Masdar Мухаммеда Аль-Рамахи и генерального исполнительного директора по переработке и сбыту ADNOC Халида Салмина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В рамках рабочего визита в Абу-Даби президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главным исполнительным директором компании Masdar Мухаммедом Аль-Рамахи.

Глава государства подчеркнул, что партнерство между Казахстаном и Masdar вышло на качественно новый уровень. Он отметил, что стороны успешно подписали все необходимые соглашения для реализации крупного проекта строительства ветроэлектростанции мощностью 1 ГВт в Жамбылской области. Объем инвестиций в данный проект составит 1,4 млрд долларов.

В свою очередь Мухаммед Аль-Рамахи проинформировал президента о планах компании по началу строительных работ и выразил заинтересованность в использовании местных компонентов для производства ветряных турбин в рамках этого проекта. Состоялся обмен мнениями относительно дальнейшего расширения присутствия Masdar в Казахстане и реализации новых значимых проектов в сфере возобновляемой энергетики и цифровизации.

Также на встрече присутствовал генеральный исполнительный директор по переработке и сбыту Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) Халид Салмин.

Глава государства подчеркнул, что наша страна придает большое значение дальнейшему развитию партнерских отношений с компанией ADNOC. Со своей стороны Халид Салмин отметил значительные перспективы для взаимодействия между национальными нефтегазовыми компаниями обеих стран. Собеседники обсудили вопросы реализации совместных инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли, а также в области геологоразведочных работ. Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в сфере цифровизации и искусственного интеллекта.