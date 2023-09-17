Токаев встретился с руководством Wabtec в Нью-Йорке

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял президента и главного исполнительного директора компании Wabtec Рафаэля Сантану, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества с компанией Wabtec в рамках реконструкции железнодорожной отрасли Казахстана.
Рафаэль Сантана проинформировал главу государства о прорабатываемых инвестиционных проектах по запуску в Казахстане производства локомотивов, использующих водородные технологии, и их комплектующих, созданию инжинирингового центра и трансферту технологий.
Касым-Жомарт Токаев приветствовал планы компании инвестировать около 1 миллиарда долларов в транспортно-логистическую отрасль, отметив, что это будет способствовать развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута и станет основой для других инфраструктурных проектов.
В рамках визита президента в США было подписано рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве между акционерным обществом «НК «Қазақстан Темір Жолы» и Wabtec.
Wabtec (Westinghouse Air Brake Technologies Corporation) входит в список Fortune 500 и является одним из мировых лидеров в области транспорта и логистики.
В компании работают свыше 27 000 сотрудников в более чем 50 странах мира.