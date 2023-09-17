Токаев встретился с руководством Wabtec в Нью-Йорке

Президент
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял президента и главного исполнительного директора компании Wabtec Рафаэля Сантану, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото Telegram/aqorda_resmi

На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества с компанией Wabtec в рамках реконструкции железнодорожной отрасли Казахстана.

Рафаэль Сантана проинформировал главу государства о прорабатываемых инвестиционных проектах по запуску в Казахстане производства локомотивов, использующих водородные технологии, и их комплектующих, созданию инжинирингового центра и трансферту технологий.

Касым-Жомарт Токаев приветствовал планы компании инвестировать около 1 миллиарда долларов в транспортно-логистическую отрасль, отметив, что это будет способствовать развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута и станет основой для других инфраструктурных проектов.

В рамках визита президента в США было подписано рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве между акционерным обществом «НК «Қазақстан Темір Жолы» и Wabtec.

Wabtec (Westinghouse Air Brake Technologies Corporation) входит в список Fortune 500 и является одним из мировых лидеров в области транспорта и логистики.

В компании работают свыше 27 000 сотрудников в более чем 50 странах мира.

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