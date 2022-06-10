Токаев выразил соболезнования родным погибших работников "АрселорМиттал Темиртау"

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким работников, погибших в цехе АО «АрселорМиттал Темиртау», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Глава государства выразил соболезнования родным и близким работников, погибших в Карагандинской области.

"Выражаю искренние соболезнования семьям погибших работников в цехе АО "АрселорМиттал Темиртау". Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Поручил Правительству и акиму Карагандинской области принять оперативные меры для выяснения причин и обстоятельств трагедии и оказать помощь семьям погибших и пострадавших", - говорится в телеграмме.

Напомним, сегодня, 10 июня, на металлургическом комбинате, который принадлежит АО "АрселорМиттал Темиртау", произошло ЧП. Во время работ по демонтажу огнеупорной кладки в термической печи произошел обвал. На объекте работали сотрудники ТОО "Курылысмет" - дочернего предприятия АО "АрселорМитталТемиртау". В результате обвала погибли 4 человека, один с травмами доставлен в больницу.