ЧП на "АрселорМиттал Темиртау": погибли 4 человека

Сегодня, 10 июня, на металлургическом комбинате, который принадлежит АО "АрселорМиттал Темиртау", произошло ЧП. Во время работ по демонтажу огнеупорной кладки в термической печи произошел обвал. На объекте работали сотрудники ТОО "Курылысмет" - дочернего предприятия АО "АрселорМитталТемиртау". В результате обвала погибли 4 человека, один с травмами доставлен в больницу, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Пациент 1994 года рождения доставлен в больницу, он находится в сознании, - сообщили в управлении здравоохранения Карагандинской области. - На лобной части глубокая рана. В данный момент проводится диагностика, пациента осматривают врачи совместно с нейрохирургом, хирургами, реаниматологом. Пациент доставлен в палату интенсивной терапии".

На месте аварии работают специалисты ДЧС, промышленной безопасности, а также находится руководство металлургического комбината.

Аким Карагандинской области Женис Касымбек выразил соболезнования родным и близким погибших.