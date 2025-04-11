Токаев высказался о торговых отношениях с другими странами

Международное сотрудничество,Президент
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Венера Баталова
корреспондент

В ходе выступления на встрече с общественностью в Шымкенте, Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан выстраивает отношения со всеми партнерами на основе взаимного доверия, открытого диалога и учета интересов друг друга, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК
«Торговля – движущая сила прогресса, которая способствует процветанию не только отдельных стран, но и целых регионов. Казахстан расположен на пересечении ключевых торговых маршрутов, соединяющих Восток и Запад, Север и Юг. Можно сказать, что это не просто специфика географического положения, но и наша историческая миссия. Мы должны рационально использовать это стратегическое преимущество, предопределенное судьбой. Именно поэтому Казахстан активно вовлечен в реализацию важнейших международных транспортно-логистических проектов.
Наша цель ясна. Мы продолжим укреплять всестороннее и взаимовыгодное сотрудничество с соседними странами, с которыми нас объединила судьба. Интересы народа – превыше всего. Опираясь на них, мы осуществляем сбалансированную и стабильную внешнюю политику. В казахском языке есть поговорка: «Көрші ақысы – тәңір ақысы» («Принимая соседа, возвращаешь долг Богу»). Мы поддерживаем дружественные отношения со всеми сопредельными государствами, уделяя этому особое внимание. Мы ни в коем случае не остаемся в стороне, если у соседей случится беда. Мы кровно заинтересованы в том, чтобы в нашем окружении царили мир и стабильность», – подчеркнул Президент.
#Токаев #торговля #партнерство

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