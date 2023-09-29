Токаев выступил на встрече глав государств ЦА с членами Восточного комитета германской экономики

В Берлине Касым-Жомарт Токаев совместно со своими центральноазиатскими коллегами принял участие в "круглом столе" Восточного комитета германской экономики (ВКГЭ), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

В своем выступлении глава государства остановился на ключевых вопросах экономического взаимодействия стран Центральной Азии и Германии.

"Наш регион выступает уникальным стратегическим центром, связывающим евразийское пространство. Через наши страны проходят ключевые торгово-экономические коридоры, мы обладаем обширными запасами полезных ископаемых. Все это открывает огромные перспективы для укрепления торгово-инвестиционного сотрудничества с Германией и в целом с Европейским Союзом", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Отметив важную роль Казахстана в региональных торгово-экономических связях с Германией, президент высказал ряд предложений по наращиванию взаимодействия и выведению его на новый уровень.

"Мы заинтересованы в расширении сотрудничества в сфере критического сырья. Сегодня мировой спрос на редкоземельные металлы значительно превышает предложение. Дальнейшее технологическое развитие стран только усилит данную тенденцию. Казахстан, как и другие государства Центральной Азии, обладает огромными запасами критических металлов и минералов, необходимых Европейскому Союзу. В этом направлении у нас имеются большие перспективы не только по их совместной добыче, но и переработке", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства проинформировал участников встречи о том, что накануне была достигнута договоренность с руководством немецкой компании HMS Bergbau о проведении геологоразведочных работ с перспективой строительства комплекса по переработке лития с объемом инвестиций в 500 миллионов долларов.

"На качественно новый уровень также выходит промышленная кооперация. Мощный импульс этому придаст реализация проекта компании Linde с полной переработкой газа для производства карбамида. Общий объем инвестиций оценивается в 1,4 миллиарда долларов", – сообщил президент.

В число других приоритетных направлений взаимодействия, по мнению лидера Казахстана, входят поставки углеводородного сырья, укрепление глобальной продовольственной безопасности, кооперация в транзитно-транспортной и финансовой сферах.

Глава государства обратил особое внимание участников встречи на важность совместных усилий в сфере устойчивого развития и зеленой экономики.

"Казахстан готов всемерно содействовать продвижению региональной климатической повестки. Мы приглашаем немецких партнеров принять участие в Региональном климатическом саммите, который пройдет в Казахстане в 2026 году под эгидой ООН. Мы взяли обязательство по достижению углеродной нейтральности к 2060 году. Однако для этого нам потребуется существенно модернизировать экономику и привлечь более 600 миллиардов долларов инвестиций в "зеленые" технологии", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В завершение президент выразил уверенность в том, что итоги данной встречи откроют новые горизонты экономического сотрудничества между странами Центральной Азии и Германией.

Наряду с лидерами стран региона с докладами выступили председатель правления Восточного комитета германской экономики Катрина Клаас-Мюльхойзер, а также топ-менеджеры ряда немецких компаний, таких как Linde, Knauf, Aurubis, German Seed Alliance GmbH и Ernst Klett AG и другие.