Токаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана
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Выступление назначено на 2 сентября
2 сентября глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента. Об этом сообщила пресс-служба президента, передает Kazpravda.kz
В мероприятии примут участие депутаты Сената и Мажилиса, руководители центральных государственных органов, члены Национального курултая, Комиссии по правам человека, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, представители общественности и трудовых коллективов.
Послание Президента будет посвящено перспективам политического и социально-экономического развития Казахстана на предстоящий период, добавили в Акорде.