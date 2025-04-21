По словам акима Астаны Жениса Касымбека, в этом году в городе планируется посадить свыше 1 млн зеленых насаждений, а также благоустроить более 180 общественных и дворовых пространств

Фото: Акорда

Работы охватят исторические улицы, президентский парк, правительственный квартал, набережную реки Есиль, аллею «Мыңжылдық», триатлон-парк, бульвар Greenline, Линейный парк, привокзальную территорию, Парк иллюзий, улицы Сыганак, Ш.Калдаякова, Гете, Биржан Сала и другие, передает корреспондент Kazpravda.kz

Также будет продолжена очистка русла реки Акбулак. Кроме того, начнется реконструкция спортивного комплекса «Казахстан».

В Астане проведут паспортизацию и системный учет деревьев с оцифровкой, внедрят QR-коды, через которые жители смогут узнать информацию о дереве и в случае проблемы сообщить о ней городским органам.