Токаеву рассказали о борьбе с коррупцией в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства РК по противодействию коррупции Асхата Жумагали, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото пресс-службы президента РК

Глава государства заслушал отчет Антикоррупционной службы о принимаемых мерах по противодействию коррупции в стране.

Президенту было доложено, что в работе ведомства основной акцент сделан на устранение предпосылок коррупции.

Как сообщил Асхат Жумагали, при проведении внешнего анализа коррупционных рисков вскрыты системные нарушения в распределении земель и планировании градостроительного развития Алматы.

В ходе встречи глава государства был проинформирован о выявленных рисках, связанных с несовершенством механизмов формирования бюджетных заявок, отсутствием централизованного учета работников и интеграции бухгалтерских систем с базами данных казначейства, которые привели к крупным хищениям средств в сфере образования. Президент особо отметил важность предотвращения фактов коррупции в отрасли, а также необходимость цифровизации процессов.

Глава государства был проинформирован, что за 6 месяцев был проведен анализ и мониторинг по 130 объектам, внесено более 1000 рекомендаций и предложений. Продолжается реализация проекта «Бизнеске жол» по устранению административных барьеров, препятствующих развитию предпринимательства. С момента его запуска оказана помощь 21 тысяче субъектов бизнеса, решено более 400 проблемных кейсов.

Кроме того, Асхат Жумагали доложил Касым-Жомарту Токаеву о мерах по пресечению ряда коррупционных правонарушений, в том числе совершаемых представителями олигополии, а также по возмещению ущерба и возврату активов.

За отчетный период в стране зарегистрировано порядка 1000 коррупционных преступлений, изобличено более 700 лиц, из которых 98 – руководители различных уровней.

По результатам завершенных досудебных расследований возмещено 232,6 млрд тенге.

В целом за 1,5 года обеспечен возврат в бюджет и субъектам квазигосударственного сектора имущественных активов и денежных средств на сумму порядка 860 млрд тенге.

По итогам встречи президент поручил продолжить системную работу по противодействию коррупции, особенно в социально значимых сферах, а также указал на исключительную важность превентивных мер.