ТОП-5 главных побед казахстанских спортсменов за неделю

За минувшие 7 дней казахстанцы завоевали медали в пяти видах спорта.
Казахстанские спортсмены продолжают завоевывать награды на международных стартах. В Министерстве культуры и спорта РК рассказали о самых главных победах соотечественников за прошедшие 7 дней, сообщает Kazpravda.kz.
Конькобежный спорт.
На турнире четырех континентов в Квебеке (Канада) Виталий Щиголев завоевал «золото» на дистанции 5 000 метров, Надежда Морозова стала первой на дистанции 1 500 метров, а Екатерина Айдова финишировала второй. Также «серебро» у Дмитрия Морозова (1 500 метров) и Надежды Морозовой (3 000 метров).
Фристайл-акробатика.
Жанбота Алдабергенова завоевала «бронзу» на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).
Дзюдо.
Галымжан Кырыкбай стал бронзовым призером турнира по дзюдо серии Grand Slam в Токио. Турнир продлится до 11 декабря.
Фехтование.
В рамках Кубка Мира по фехтованию среди юниоров в Ташкенте в копилке сборной Казахстана одна золотая и два комплекта бронзовых медалей.
Так, в первый день соревнований Богдан Лукин поднялся на высшую ступень пьедестала, завоевав золотую медаль личного первенства на шпагах. В командный день рапиристки Казахстана завоевали бронзовые награды (София Актаева, Алена Гноева, Надежда Шустова и Алина Искандерова).
Также мужская сборная по шпаге завоевала бронзовые медали в командном зачете. Призерами стали Богдан Лукин, Георгий Тинников, Александр Федотов и Габидин Мустафин.
Академическая гребля.
Завершился Чемпионат Азии по академической гребле среди взрослых и молодежи. В категории JW2 дуэт – Мелани Жакыпова и Анжела Полянина - показал первый результат на дистанции в 2 000 метров.
Среди взрослых в категории W1x Светлана Германович завоевала бронзовую медаль в одиночке.
Двойка Тимура Фомичева и Ярослава Мельникова (JM2) завоевала золотые медали, а четверка (Медина Конырбаева, Варвара Белоногва, Анжела Полянина и Мелани Жакупова) финишировала третьей в категории JM4.