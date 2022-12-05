ТОП-5 главных побед казахстанских спортсменов за неделю

За минувшие 7 дней казахстанцы завоевали медали в пяти видах спорта.

Фото пресс-службы МКС РК

Казахстанские спортсмены продолжают завоевывать награды на международных стартах. В Министерстве культуры и спорта РК рассказали о самых главных победах соотечественников за прошедшие 7 дней, сообщает Kazpravda.kz.

Конькобежный спорт.

На турнире четырех континентов в Квебеке (Канада) Виталий Щиголев завоевал «золото» на дистанции 5 000 метров, Надежда Морозова стала первой на дистанции 1 500 метров, а Екатерина Айдова финишировала второй. Также «серебро» у Дмитрия Морозова (1 500 метров) и Надежды Морозовой (3 000 метров).

Фристайл-акробатика.

Жанбота Алдабергенова завоевала «бронзу» на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

Дзюдо.

Галымжан Кырыкбай стал бронзовым призером турнира по дзюдо серии Grand Slam в Токио. Турнир продлится до 11 декабря.

Фехтование.

В рамках Кубка Мира по фехтованию среди юниоров в Ташкенте в копилке сборной Казахстана одна золотая и два комплекта бронзовых медалей.

Так, в первый день соревнований Богдан Лукин поднялся на высшую ступень пьедестала, завоевав золотую медаль личного первенства на шпагах. В командный день рапиристки Казахстана завоевали бронзовые награды (София Актаева, Алена Гноева, Надежда Шустова и Алина Искандерова).

Также мужская сборная по шпаге завоевала бронзовые медали в командном зачете. Призерами стали Богдан Лукин, Георгий Тинников, Александр Федотов и Габидин Мустафин.

Академическая гребля.

Завершился Чемпионат Азии по академической гребле среди взрослых и молодежи. В категории JW2 дуэт – Мелани Жакыпова и Анжела Полянина - показал первый результат на дистанции в 2 000 метров.

Среди взрослых в категории W1x Светлана Германович завоевала бронзовую медаль в одиночке.

Двойка Тимура Фомичева и Ярослава Мельникова (JM2) завоевала золотые медали, а четверка (Медина Конырбаева, Варвара Белоногва, Анжела Полянина и Мелани Жакупова) финишировала третьей в категории JM4.