Торговые ворота Свежий выпуск 10 августа 2023 г. 4:00 1 Галина Вологодская Реконструкция таможенного поста «Майкапчагай» позволит в разы увеличить его пропускную способность и сократить время досмотра с 1,5–2 часов до 25 минут. Данный пункт, расположенный на границе с КНР, является воротами для грузового и пассажирского автомобильного сообщения, а также для транзитного транспорта. Проект предусматривает шестиполосную дорогу до границы, места стоянок, всю сервисную инфраструктуру. Запланированы автоматизация бизнес-процессов и централизация таможенного контроля. На сегодня через «Майкапчагай» проходит примерно 100 автомобилей в сутки, при этом товарооборот с Китаем ежегодно растет. На объекте трудятся больше 60 строителей. Завершение проекта намечено на 2024 год. #граница #КНР #реконструкция #Майкапчагай #таможенный пост