Торговые ворота

Данный пункт, расположенный на границе с КНР, является воротами для грузового и пассажирского автомобильного сообщения, а также для транзитного транс­порта. Проект предусматривает шестиполосную дорогу до границы, места стоянок, всю сервисную инфраструктуру. Запланированы автоматизация бизнес-процессов и централизация таможенного контроля. На сегодня через «Майкапчагай» проходит примерно 100 автомобилей в сутки, при этом товарооборот с Китаем ежегодно растет.

На объекте трудятся больше 60 строителей. Завершение проекта намечено на 2024 год.