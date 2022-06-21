Торговый дом снова "заминировали" в Алматы

В департамент полиции поступило сообщение о якобы заминировании одного из торговых домов Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП города.

"В рамках предусмотренного алгоритма первичного реагирования на подобные сообщения, в первую очередь была осуществлена эвакуация посетителей и работников центра. Наряды дорожно-патрульной полиции осуществляли отвод транспортных средств от прилегающей к данному объекту проезжей части", - проинформировали в полиции.

Проверочные мероприятия уже завершены, информация о заминировании оказалась ложной, отметили в Центре оперативного управления ДП.

Вместе с тем, в полиции Алматы призвали граждан не поддаваться панике, сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям по обеспечению безопасности в городе.