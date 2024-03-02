Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине

В мире
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Личность человека, продающего яд, который, как полагают, мог стать причиной по меньшей мере 130 смертей в Великобритании, установлена корреспондентами Би-би-си, передает Kazpravda.kz

Фото: ВВС

Леонид Закутенко рекламировал свои услуги на сайте, поощряющем самоубийство. Репортеру, работающему под прикрытием, он сказал, что посылает в Великобританию по пять посылок в неделю.

Он торговал тем же веществом, что и канадец Кеннет Лоу, которого арестовали в прошлом году и которому теперь предъявлены обвинения в 14 убийствах.

«Репортеры Би-би-си подошли к Закутенко на улице в Киеве и попытались задать ему вопросы о том, зачем он продавал смертоносное химическое вещество (название которого Би-би-си не называет по понятным причинам). Закутенко всё отрицал, однако наше расследование показало, что он годами торговал ядом через интернет», - говорится в публикации.

Это химическое вещество можно вполне легально продавать в Соединенном Королевстве, но только компаниям, использующим его в целях, разрешенных законом. Поставщики не должны продавать его частным покупателям, пока не проведут надлежащей проверки, это вещество, которое даже при приеме внутрь малой дозы, может привести к смерти.

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