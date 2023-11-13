Торгуют все?

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Лаура Тусупбекова

Из общего объема кредитов бизнесу наибольший вес приходится на отрасль торговли, при этом более половины из них выданы крупным предпринимателям. А производственные сектора остаются в стороне и не получают должной поддержки со стороны банков. Торговля остается доминирующей даже при получении господдержки через фонд «Даму», приоритетом которого, казалось бы, должна быть поддержка именно производственного сектора. Сенаторы требуют коренного пересмотра действующих подходов и механизмов поддержки МСБ. Иначе стране грозит превращение в один большой базар.

фото пресс-службы Сената Парламента РК

Как отметил председатель Сената Маулен Ашимбаев, в соответствии с новой парадигмой экономического развития, озвученной в Послании Президента, малый и средний бизнес призваны стать драйвером развития национальной экономики. Сейчас, по мнению спикера, важно проанализировать эффективность реализуемых подходов и провести перенастройку мер поддержки бизнеса.

– Наша цель – увеличить долю малого и среднего бизнеса в ВВП до 40–50% – до уровня стран ОЭСР. Чтобы решить эту задачу, необходим серьезный рост производительности МСБ. Пока мы не видим достаточного роста числа предприятий в обрабатывающем секторе. Необходимо стимулировать укрупнение и масштабирование эффективно действующих предприятий, – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Особое внимание было также уделено проблеме региональной диспропорции МСБ и высокой концентрации предпринимательской деятельности в крупных регионах – Астане, Алматы, Туркестанской и Алматинской областях. В этой связи Маулен Ашимбаев обозначил важность учета специфики развития регио­нов и усиления региональных программ для стимулирования местного бизнеса.

Еще одно предложение председателя палаты – пересмотреть подход к налогообложению предпринимателей и фискальную политику, которая провоцирует дробление бизнеса.

Ряд системных проблем в сфере МСБ обозначила сенатор Ляззат Рысбекова. Согласно данным 2022 года, наибольшая доля МСБ, или 35%, осуществляет дея­тельность в торговой отрасли. В стране назрела острая необходимость коренного пересмотра подходов и механизмов государственной поддержки. Несмотря на действие на протяжении длительного времени целого ряда программных документов по развитию предпринимательства, справедливую критику вызывает их эффективность.

В первую очередь это связано с ограниченностью охвата субъектов бизнеса мерами поддержки на фоне масштабных бюджетных вливаний. Свидетельством этого является программа «Дорожная карта бизнеса». Так, согласно данным Высшей аудиторской палаты, на ее реализацию в 2015–2019 годы было выделено более 270 млрд тенге. Вместе с тем инструментами субсидирования и гарантирования за этот период воспользовались лишь 19,6 тыс. субъектов. То есть ежегодно финансовыми мерами поддержки были охвачены только трое из каждой тысячи действую­щих предпринимателей. Ограниченность охвата инструмен­тами поддерж­ки дополняется проблемой их недоступности, особенно для представителей сельской местности. В первую очередь из-за жестких требований к залоговому имуществу.

Большие вопросы вызывает соблюдение целей государственных программ в ходе их реа­лизации. Примером этого является программа «Экономика простых вещей». Несмотря на то что данный проект был направлен на насыщение внутреннего рынка товарами и услугами отечественных производителей, 35% видов деятельности, допус­каемых к льготному финансированию, не соответствовали обозначенной цели.

Тенденция, снижающая эффективность государственных мер поддержки, характерна и для Национального проекта по развитию предпринимательства. В частности, большие вопросы как у бизнес-сообщества, так и акиматов вызывает грантовая поддержка бизнеса. Во-первых, не урегулирован вопрос мониторинга целевого использования средств грантовой поддержки. Сегодня мониторинг проводится лишь выборочно и обладает крайне узким охватом. К примеру, по данным акимата города Алматы, из 264 проектов, одоб­ренных в 2022 году, контролем охвачено лишь 27. То есть только каждый десятый проект. Аналогичная ситуация наблюдается и в других регионах.

– Поэтому считаем, что конт­ролем на предмет целевого использования выданных средств и достижения конечного результата должны быть охвачены все проекты грантового финансирования. Также, не учитывая перспективные направления и ориентированность на конечный результат, предпочтение отдается реализации мелких проектов в виде грантовой поддержки размером пять миллио­нов тенге, что попросту приводит к распылению бюджетных средств, – отметила сенатор.

Имеются правовые пробелы. К примеру, сегодня отсутствует конкретизация определения «новизны бизнес-идеи». Это приводит к тому, что понятие трактуется по-разному как предпринимателями, так и членами конкурсной комиссии на местах. Также нет требования к подтверждению «новизны», что является основным условием получения гранта.

Непонятными остаются критерии определения Перечня приоритетных секторов экономики, в рамках которых субъек­там МСБ оказываются меры господдержки. Как стало известно, сейчас в этот перечень планируется включить также розничную торговлю продуктами питания путем поддерж­ки «магазинов у дома», аренду недвижимости, обслуживание зданий, лизинг легковых автомобилей.

– На наш взгляд, такой подход не только нерационален, но и в корне неправилен. Меры господдержки должны стимулировать наращивание отечественного производства, развитие обрабатывающей промышленности и в большей степени ориентированы на сектора, специализирующиеся на выпуске готовой продукции, – сказала депутат.

Глава президиума НПП «Атамекен» Раимбек Баталов считает, что действующая система государственной поддержки ориентирована на количественный охват субъектов малого и среднего предпринимательства, а не на качественный. Для полноценной реализации конкурент­ных преимуществ территорий и ускоренного раскрытия их инвестиционного потенциала НПП предлагает сфокусироваться на ряде приоритетных видов деятельности в каждом регионе. Подход по поддержке предпринимателей должен быть разным в зависимости от специфики и размерности предприятий.

– Если говорить о малом бизнесе, то по большей части он схож во всех регионах. К нему относим торговлю, общепит, услуги. Для малого бизнеса это могут быть типовые меры поддержки с их отражением в Программе развития регионов: это обучение, гранты, лизинг оборудования. Для среднего же бизнеса необходима разработка отраслевых мастер-планов по приоритетным видам деятельности на уровне городов и райо­нов, – сказал Раимбек Баталов.

Казахстанский бизнес также считает, что должны быть кардинально пересмотрены текущие KPI для акимов как на уровне областей, так и районов. Согласно действующей оценке, за акимом закреплено 20 ключевых показателей по поддержке бизнеса, единые по всем регио­нам, начиная от производства яблок и заканчивая объемом производства обрабатывающей промышленности.

– Мы предлагаем всего несколько предельно простых и ясных ключевых индикаторов по каждой категории субъектов предпринимательства, непосредственно влияющих на деловую активность. По малому бизнесу – доходы и занятость, по среднему – количество действующих компаний, содействие в реализации инвестиционных проектов, а также опросы предпринимателей, которые проводит национальная палата в рамках рейтинга «Деловой климат». Реализация всех идей требует внесения изменений в Систему государственного планирования и другие НПА, – считает глава НПП «Атамекен».

По официальным данным, преобладающими источниками финансирования инвестиций в основной капитал для бизнеса остаются собственные средства, объем которых в январе – марте текущего года достиг 80%. Бюджетные средства составляют 10,5% от общего объема инвестиций в основной капитал. Доля банковской сферы в финансировании реального сектора экономики в основной капитал занимает всего 1,5%. Доля займов субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме ссудного портфеля составляет не более 25%, из них 70% приходится на Алматы, Астану и Шымкент. Банки неохотно кредитуют МСБ. Доля одобрения кредитов для МСБ составляет примерно 32%, в то время как для крупного предпринимательства эта цифра достигает 45%, а для среднего – 54%.

– Встречаясь с предпринимателями в регионах, мы выяснили, что все-таки остается проблема бюрократии при получении кредитов, в том числе по программам государственной поддерж­ки, а требования по залогам для получения кредитов делают их фактически недоступными. В связи с этим у меня вопрос: какие меры принимаются регулятором в лице агентства для повышения доступности кредитования и увеличения охвата субъектов МСБ инструментами банковского кредитования? – поинтересовался в связи с обозначенными проблемами сенатор Евгений Больгерт.

Заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Олжас Кизатов подробно рассказал о том, что делается по созданию фискальных и пруденциальных стимулов для того, чтобы кредитование было расширено для реального сектора экономики. Так, в части создания фискальных стимулов внесены поправки в Налоговый кодекс по вопросам обложения доходов банков, полученных по нотам Национального банка и государственным ценным бумагам Министерства финансов. Данная поправка создаст условия, которые в какой-то мере дестимулируют инвестиции банков в государственные ценные бумаги и перенаправят денежные потоки банков на кредитование реального сектора экономики.

Как известно, Глава государства поставил конкретные задачи по привлечению трех крупных международных банков в Казахстан. Как сообщил замглавы АРРФР, определенная заинтересованность есть со стороны инвесторов Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Восточной Европы.

– Эту работу мы также будем проводить совместно с заинтересованными государственными органами. Я думаю, что привлечение крупнейших международных банков сразу повысит конкуренцию на банковском рынке и, соответственно, улучшит качество обслуживания населения, приведет к расширению кредитования экономики, – уверен Олжас Кизатов.

Сенатор Ольга Булавкина конс­татировала, что одной из основных проблем при кредитовании субъектов малого и среднего бизнеса является залоговая база заемщика. Депутаты не раз поднимали этот вопрос, однако по-прежнему условия выдачи кредитов банками второго уровня предполагают наличие залога в черте города, что затрудняет доступ сельских предпринимателей к кредитным ресурсам, а принимаемое в залог имущество, находящееся в сельской местности, учитывается с коэффициентом понижения. В связи с этим возникает необходимость на законодательном уровне пересмотреть залоговую политику для банков второго уровня с целью увеличения доступнос­ти в финансировании малого и среднего бизнеса в сельской местности.

Вопрос актуальный, согласился замглавы АРРФР Олжас Кизатов. Повышение эффективности залоговой политики банков является сейчас одним из ключевых направлений деятельности агентства. Вместе с тем в соответствии с законодательством банки самостоятельно определяют свою залоговую политику, но АРРФР не сдается. Что уже сделано? Расширен перечень высоколиквидного обеспечения путем включения в этот список высоколиквидного обеспечения гарантии «Даму», Банка Развития Казахстана и иностранных банков с рейтингом.

– На наш взгляд, это расширит возможности предприятий реального сектора экономики, в том числе сельхозтоваропроизводителей, чтобы они получили гарантии со стороны компаний квазигоссектора и расширили возможность привлечения займа со стороны банков. Кроме того, есть еще одно важное направление. Для того чтобы стоимость залогов повысить, мы расширили коэффициенты ликвидности для залогов. То есть по недвижимос­ти и земельным участкам мы увеличили коэффициенты ликвидности с 70 до 85%. По оборудованию, готовой продукции и товарно-материальным запасам мы коэффициенты ликвиднос­ти увеличили с 40 до 50%. По денежным средствам, поступаю­щим в будущем по договорам государственно-частного парт­нерства и офтейк-контрактам, мы коэффициенты ликвидности установили в размере 50%, – рассказал Олжас Кизатов.

Кроме того, совместно с Минис­терством сельского хозяйства уже разработаны законодательные поправки, повышающие доступность принятия банками в залог земельных участков и права землепользования, которые в том числе находятся в сельской местности.

Согласно Предпринимательскому кодексу Министерству национальной экономики отнесено ведение реестра субъек­тов предпринимательства. На определение статуса среднего и крупного субъектов влияют следующие параметры: среднегодовая численность работников и среднегодовой доход. Так, перевод со среднего в крупный бизнес возможен со среднегодовой численностью работников от 100 до 250 человек, среднегодовым доходом 3 миллиона МРП и оборотом примерно 800 тысяч тенге в месяц.

– Считаю, что данные критерии далеко не актуальны. Многие предприятия уже дробятся, чтобы не соответствовать этим параметрам, так как, если предприятие переходит из среднего в крупный бизнес, у него уже другая отчетность, не может получить льготные кредиты. Все это ведет к определенным последствиям, – отметил сенатор Закиржан Кузиев и поинтересовался, как уполномоченные органы относятся к тому, чтобы пересмотреть эти параметры в сторону увеличения.

Глава Министерства нацио­нальной экономики Алибек Куантыров сообщил, что сейчас МНЭ рассматривает новые подходы, чтобы категория бизнеса определялась не только по чис­ленности, доходу, но и по другим параметрам.

Резюмируя итоги правчаса, спикер Сената Маулен Ашимбаев отметил необходимость новой парадигмы взаимоотношений государства и бизнеса. Особое внимание он уделил также качеству принимаемых государством решений, документов и программ, которые влияют на этот процесс.

– Насколько эта парадигма правильная, в которой мы сейчас существуем: бизнесу надо помогать, «ноги передвигать», постоянно о нем заботиться? Мы со временем должны идти к другой парадигме. Какой? Со стороны госорганов мы должны четко прописать все процедуры. Четко прописать все вопросы, связанные с предоставлением тех или иных ресурсов, финансирования. Все должно быть открыто, прозрачно: как предоставляется земля в аренду, какие-то льготы, помощь или субсидии. Сейчас же цифровой век, все можно смотреть и бесконтактно мониторить. Важно двигаться в сторону формирования такой новой парадигмы взаимоотношений между государственными органами и бизнесом, – отметил Маулен Ашимбаев.

Еще одно направление, которое, по мнению спикера Сената, требует пересмотра и доработки в связи со своим качеством, – госпрограммы, а также принимаемые решения и документы.

– Найдите закон, который мы бы не меняли по нескольку раз в год как минимум. О чем это говорит? О качестве и проработанности государственных решений. То же самое относится и к госпрограммам. Вроде большие деньги выделяем, а эффекта осязаемого не видим. Может, и не надо торопиться. Вместо этого проработать, со всеми обсудить, принять решение и после этого уже не менять. Вот тогда будут стабильные «правила игры», – сказал Маулен Ашимбаев.

В этой связи председатель палаты призвал коллег всесторонне проработать Налоговый кодекс, учитывая все нюансы.

– Это должен быть документ, который реально мотивирует заниматься бизнесом, расширяться, переходить из малого в средний, из среднего в крупный бизнес. Бюрократии нам не надо. Тут должно быть минимум отчетности, работа должна идти в цифровом режиме, – сказал Маулен Ашимбаев.

В числе рекомендаций, подготовленных по итогам правительственного часа, – сокращение количества специальных налоговых режимов, установление для самозанятых и ИП единого платежа в размере 3% от оборота с включением в него пенсионных отчислений и социальных платежей. Также депутатами рекомендованы меры по смягчению условий кредитования предпринимателей. В частности, предлагается рассмотреть беззалоговое кредитование либо исключение требования залогового имущества в черте города и исключение применения понижающего коэффициента при определении его оценочной стоимости для бизнесменов в сельской местности.

#Сенат #заседание #кредит #бизнес #МСБ

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