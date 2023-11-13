Торгуют все?
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Лаура Тусупбекова
Из общего объема кредитов бизнесу наибольший вес приходится на отрасль торговли, при этом более половины из них выданы крупным предпринимателям. А производственные сектора остаются в стороне и не получают должной поддержки со стороны банков. Торговля остается доминирующей даже при получении господдержки через фонд «Даму», приоритетом которого, казалось бы, должна быть поддержка именно производственного сектора. Сенаторы требуют коренного пересмотра действующих подходов и механизмов поддержки МСБ. Иначе стране грозит превращение в один большой базар.