Торгуют все?

Как отметил председатель Сената Маулен Ашимбаев, в соответствии с новой парадигмой экономического развития, озвученной в Послании Президента, малый и средний бизнес призваны стать драйвером развития национальной экономики. Сейчас, по мнению спикера, важно проанализировать эффективность реализуемых подходов и провести перенастройку мер поддержки бизнеса.

– Наша цель – увеличить долю малого и среднего бизнеса в ВВП до 40–50% – до уровня стран ОЭСР. Чтобы решить эту задачу, необходим серьезный рост производительности МСБ. Пока мы не видим достаточного роста числа предприятий в обрабатывающем секторе. Необходимо стимулировать укрупнение и масштабирование эффективно действующих предприятий, – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Особое внимание было также уделено проблеме региональной диспропорции МСБ и высокой концентрации предпринимательской деятельности в крупных регионах – Астане, Алматы, Туркестанской и Алматинской областях. В этой связи Маулен Ашимбаев обозначил важность учета специфики развития регио­нов и усиления региональных программ для стимулирования местного бизнеса.

Еще одно предложение председателя палаты – пересмотреть подход к налогообложению предпринимателей и фискальную политику, которая провоцирует дробление бизнеса.

Ряд системных проблем в сфере МСБ обозначила сенатор Ляззат Рысбекова. Согласно данным 2022 года, наибольшая доля МСБ, или 35%, осуществляет дея­тельность в торговой отрасли. В стране назрела острая необходимость коренного пересмотра подходов и механизмов государственной поддержки. Несмотря на действие на протяжении длительного времени целого ряда программных документов по развитию предпринимательства, справедливую критику вызывает их эффективность.

В первую очередь это связано с ограниченностью охвата субъектов бизнеса мерами поддержки на фоне масштабных бюджетных вливаний. Свидетельством этого является программа «Дорожная карта бизнеса». Так, согласно данным Высшей аудиторской палаты, на ее реализацию в 2015–2019 годы было выделено более 270 млрд тенге. Вместе с тем инструментами субсидирования и гарантирования за этот период воспользовались лишь 19,6 тыс. субъектов. То есть ежегодно финансовыми мерами поддержки были охвачены только трое из каждой тысячи действую­щих предпринимателей. Ограниченность охвата инструмен­тами поддерж­ки дополняется проблемой их недоступности, особенно для представителей сельской местности. В первую очередь из-за жестких требований к залоговому имуществу.

Большие вопросы вызывает соблюдение целей государственных программ в ходе их реа­лизации. Примером этого является программа «Экономика простых вещей». Несмотря на то что данный проект был направлен на насыщение внутреннего рынка товарами и услугами отечественных производителей, 35% видов деятельности, допус­каемых к льготному финансированию, не соответствовали обозначенной цели.

Тенденция, снижающая эффективность государственных мер поддержки, характерна и для Национального проекта по развитию предпринимательства. В частности, большие вопросы как у бизнес-сообщества, так и акиматов вызывает грантовая поддержка бизнеса. Во-первых, не урегулирован вопрос мониторинга целевого использования средств грантовой поддержки. Сегодня мониторинг проводится лишь выборочно и обладает крайне узким охватом. К примеру, по данным акимата города Алматы, из 264 проектов, одоб­ренных в 2022 году, контролем охвачено лишь 27. То есть только каждый десятый проект. Аналогичная ситуация наблюдается и в других регионах.

– Поэтому считаем, что конт­ролем на предмет целевого использования выданных средств и достижения конечного результата должны быть охвачены все проекты грантового финансирования. Также, не учитывая перспективные направления и ориентированность на конечный результат, предпочтение отдается реализации мелких проектов в виде грантовой поддержки размером пять миллио­нов тенге, что попросту приводит к распылению бюджетных средств, – отметила сенатор.

Имеются правовые пробелы. К примеру, сегодня отсутствует конкретизация определения «новизны бизнес-идеи». Это приводит к тому, что понятие трактуется по-разному как предпринимателями, так и членами конкурсной комиссии на местах. Также нет требования к подтверждению «новизны», что является основным условием получения гранта.

Непонятными остаются критерии определения Перечня приоритетных секторов экономики, в рамках которых субъек­там МСБ оказываются меры господдержки. Как стало известно, сейчас в этот перечень планируется включить также розничную торговлю продуктами питания путем поддерж­ки «магазинов у дома», аренду недвижимости, обслуживание зданий, лизинг легковых автомобилей.

– На наш взгляд, такой подход не только нерационален, но и в корне неправилен. Меры господдержки должны стимулировать наращивание отечественного производства, развитие обрабатывающей промышленности и в большей степени ориентированы на сектора, специализирующиеся на выпуске готовой продукции, – сказала депутат.

Глава президиума НПП «Атамекен» Раимбек Баталов считает, что действующая система государственной поддержки ориентирована на количественный охват субъектов малого и среднего предпринимательства, а не на качественный. Для полноценной реализации конкурент­ных преимуществ территорий и ускоренного раскрытия их инвестиционного потенциала НПП предлагает сфокусироваться на ряде приоритетных видов деятельности в каждом регионе. Подход по поддержке предпринимателей должен быть разным в зависимости от специфики и размерности предприятий.

– Если говорить о малом бизнесе, то по большей части он схож во всех регионах. К нему относим торговлю, общепит, услуги. Для малого бизнеса это могут быть типовые меры поддержки с их отражением в Программе развития регионов: это обучение, гранты, лизинг оборудования. Для среднего же бизнеса необходима разработка отраслевых мастер-планов по приоритетным видам деятельности на уровне городов и райо­нов, – сказал Раимбек Баталов.

Казахстанский бизнес также считает, что должны быть кардинально пересмотрены текущие KPI для акимов как на уровне областей, так и районов. Согласно действующей оценке, за акимом закреплено 20 ключевых показателей по поддержке бизнеса, единые по всем регио­нам, начиная от производства яблок и заканчивая объемом производства обрабатывающей промышленности.

– Мы предлагаем всего несколько предельно простых и ясных ключевых индикаторов по каждой категории субъектов предпринимательства, непосредственно влияющих на деловую активность. По малому бизнесу – доходы и занятость, по среднему – количество действующих компаний, содействие в реализации инвестиционных проектов, а также опросы предпринимателей, которые проводит национальная палата в рамках рейтинга «Деловой климат». Реализация всех идей требует внесения изменений в Систему государственного планирования и другие НПА, – считает глава НПП «Атамекен».

По официальным данным, преобладающими источниками финансирования инвестиций в основной капитал для бизнеса остаются собственные средства, объем которых в январе – марте текущего года достиг 80%. Бюджетные средства составляют 10,5% от общего объема инвестиций в основной капитал. Доля банковской сферы в финансировании реального сектора экономики в основной капитал занимает всего 1,5%. Доля займов субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме ссудного портфеля составляет не более 25%, из них 70% приходится на Алматы, Астану и Шымкент. Банки неохотно кредитуют МСБ. Доля одобрения кредитов для МСБ составляет примерно 32%, в то время как для крупного предпринимательства эта цифра достигает 45%, а для среднего – 54%.

– Встречаясь с предпринимателями в регионах, мы выяснили, что все-таки остается проблема бюрократии при получении кредитов, в том числе по программам государственной поддерж­ки, а требования по залогам для получения кредитов делают их фактически недоступными. В связи с этим у меня вопрос: какие меры принимаются регулятором в лице агентства для повышения доступности кредитования и увеличения охвата субъектов МСБ инструментами банковского кредитования? – поинтересовался в связи с обозначенными проблемами сенатор Евгений Больгерт.

Заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Олжас Кизатов подробно рассказал о том, что делается по созданию фискальных и пруденциальных стимулов для того, чтобы кредитование было расширено для реального сектора экономики. Так, в части создания фискальных стимулов внесены поправки в Налоговый кодекс по вопросам обложения доходов банков, полученных по нотам Национального банка и государственным ценным бумагам Министерства финансов. Данная поправка создаст условия, которые в какой-то мере дестимулируют инвестиции банков в государственные ценные бумаги и перенаправят денежные потоки банков на кредитование реального сектора экономики.

Как известно, Глава государства поставил конкретные задачи по привлечению трех крупных международных банков в Казахстан. Как сообщил замглавы АРРФР, определенная заинтересованность есть со стороны инвесторов Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Восточной Европы.

– Эту работу мы также будем проводить совместно с заинтересованными государственными органами. Я думаю, что привлечение крупнейших международных банков сразу повысит конкуренцию на банковском рынке и, соответственно, улучшит качество обслуживания населения, приведет к расширению кредитования экономики, – уверен Олжас Кизатов.

Сенатор Ольга Булавкина конс­татировала, что одной из основных проблем при кредитовании субъектов малого и среднего бизнеса является залоговая база заемщика. Депутаты не раз поднимали этот вопрос, однако по-прежнему условия выдачи кредитов банками второго уровня предполагают наличие залога в черте города, что затрудняет доступ сельских предпринимателей к кредитным ресурсам, а принимаемое в залог имущество, находящееся в сельской местности, учитывается с коэффициентом понижения. В связи с этим возникает необходимость на законодательном уровне пересмотреть залоговую политику для банков второго уровня с целью увеличения доступнос­ти в финансировании малого и среднего бизнеса в сельской местности.

Вопрос актуальный, согласился замглавы АРРФР Олжас Кизатов. Повышение эффективности залоговой политики банков является сейчас одним из ключевых направлений деятельности агентства. Вместе с тем в соответствии с законодательством банки самостоятельно определяют свою залоговую политику, но АРРФР не сдается. Что уже сделано? Расширен перечень высоколиквидного обеспечения путем включения в этот список высоколиквидного обеспечения гарантии «Даму», Банка Развития Казахстана и иностранных банков с рейтингом.

– На наш взгляд, это расширит возможности предприятий реального сектора экономики, в том числе сельхозтоваропроизводителей, чтобы они получили гарантии со стороны компаний квазигоссектора и расширили возможность привлечения займа со стороны банков. Кроме того, есть еще одно важное направление. Для того чтобы стоимость залогов повысить, мы расширили коэффициенты ликвидности для залогов. То есть по недвижимос­ти и земельным участкам мы увеличили коэффициенты ликвидности с 70 до 85%. По оборудованию, готовой продукции и товарно-материальным запасам мы коэффициенты ликвиднос­ти увеличили с 40 до 50%. По денежным средствам, поступаю­щим в будущем по договорам государственно-частного парт­нерства и офтейк-контрактам, мы коэффициенты ликвидности установили в размере 50%, – рассказал Олжас Кизатов.

Кроме того, совместно с Минис­терством сельского хозяйства уже разработаны законодательные поправки, повышающие доступность принятия банками в залог земельных участков и права землепользования, которые в том числе находятся в сельской местности.

Согласно Предпринимательскому кодексу Министерству национальной экономики отнесено ведение реестра субъек­тов предпринимательства. На определение статуса среднего и крупного субъектов влияют следующие параметры: среднегодовая численность работников и среднегодовой доход. Так, перевод со среднего в крупный бизнес возможен со среднегодовой численностью работников от 100 до 250 человек, среднегодовым доходом 3 миллиона МРП и оборотом примерно 800 тысяч тенге в месяц.

– Считаю, что данные критерии далеко не актуальны. Многие предприятия уже дробятся, чтобы не соответствовать этим параметрам, так как, если предприятие переходит из среднего в крупный бизнес, у него уже другая отчетность, не может получить льготные кредиты. Все это ведет к определенным последствиям, – отметил сенатор Закиржан Кузиев и поинтересовался, как уполномоченные органы относятся к тому, чтобы пересмотреть эти параметры в сторону увеличения.

Глава Министерства нацио­нальной экономики Алибек Куантыров сообщил, что сейчас МНЭ рассматривает новые подходы, чтобы категория бизнеса определялась не только по чис­ленности, доходу, но и по другим параметрам.

Резюмируя итоги правчаса, спикер Сената Маулен Ашимбаев отметил необходимость новой парадигмы взаимоотношений государства и бизнеса. Особое внимание он уделил также качеству принимаемых государством решений, документов и программ, которые влияют на этот процесс.

– Насколько эта парадигма правильная, в которой мы сейчас существуем: бизнесу надо помогать, «ноги передвигать», постоянно о нем заботиться? Мы со временем должны идти к другой парадигме. Какой? Со стороны госорганов мы должны четко прописать все процедуры. Четко прописать все вопросы, связанные с предоставлением тех или иных ресурсов, финансирования. Все должно быть открыто, прозрачно: как предоставляется земля в аренду, какие-то льготы, помощь или субсидии. Сейчас же цифровой век, все можно смотреть и бесконтактно мониторить. Важно двигаться в сторону формирования такой новой парадигмы взаимоотношений между государственными органами и бизнесом, – отметил Маулен Ашимбаев.

Еще одно направление, которое, по мнению спикера Сената, требует пересмотра и доработки в связи со своим качеством, – госпрограммы, а также принимаемые решения и документы.

– Найдите закон, который мы бы не меняли по нескольку раз в год как минимум. О чем это говорит? О качестве и проработанности государственных решений. То же самое относится и к госпрограммам. Вроде большие деньги выделяем, а эффекта осязаемого не видим. Может, и не надо торопиться. Вместо этого проработать, со всеми обсудить, принять решение и после этого уже не менять. Вот тогда будут стабильные «правила игры», – сказал Маулен Ашимбаев.

В этой связи председатель палаты призвал коллег всесторонне проработать Налоговый кодекс, учитывая все нюансы.

– Это должен быть документ, который реально мотивирует заниматься бизнесом, расширяться, переходить из малого в средний, из среднего в крупный бизнес. Бюрократии нам не надо. Тут должно быть минимум отчетности, работа должна идти в цифровом режиме, – сказал Маулен Ашимбаев.

В числе рекомендаций, подготовленных по итогам правительственного часа, – сокращение количества специальных налоговых режимов, установление для самозанятых и ИП единого платежа в размере 3% от оборота с включением в него пенсионных отчислений и социальных платежей. Также депутатами рекомендованы меры по смягчению условий кредитования предпринимателей. В частности, предлагается рассмотреть беззалоговое кредитование либо исключение требования залогового имущества в черте города и исключение применения понижающего коэффициента при определении его оценочной стоимости для бизнесменов в сельской местности.