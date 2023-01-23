Товарный поезд протаранил трактор с двумя людьми в Жетысуской области

Происшествия , Крупные ДТП
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Трактор столкнулся с товарным поездом в Жетысуской области, погиб мужчина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Фото: пресс-служба ДП Жетысуской области

Авария произошла в Каратальском районе, где часом ранее на железнодорожном переезде в селе Канабек товарный поезд протаранил трактор.

С места происшествия в районную больницу доставили двух пострадавших. Один из них, 41-летний мужчина, несмотря на усилия медиков, скончался.

Второй травмированный, 18-летний парень, находится на медобследовании. Оба находились в салоне трактора.

На месте ДТП продолжают работать сотрудники полиции.

По факту начато досудебное расследование по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

 

 

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