Трагические случаи с участием детей происходят с пугающей частотой в Казахстане – аналитика Общество Асель Муканова

Дети – самое дорогое, что у нас есть, и каждый родитель должен в первую очередь обеспечивать их безопасность.



«У вас будет ребенок!» – с этой фразы начинается самая счастливая пора в жизни взрослого человека. И самая ответственная, так как теперь он в ответе не только за себя, но и за посланного ему в дар малыша.



Каждый нормальный родитель старается дать своему ребенку все самое лучшее, это касается питания, образования, развлечений. Но самое важное – сделать так, чтобы ему ничего не угрожало, обезопасить каждый шаг малыша, сохранять его жизнь и здоровье до тех пор, пока он сам не научится отвечать за себя и свои поступки.



Ведь как тяжело даже слышать о трагических случаях с участием детей! А они, к сожалению, происходят с пугающей частотой. Только в Нур-Султане в этом году более тридцати детей выпали из окон многоэтажек. Последний факт зарегистрирован 5 сентября, когда 4-летний мальчик выпал с шестого этажа и разбился насмерть.



25 июля сразу трое детей пострадали из-за открытых в жару окон. В одном случае дома была няня, но, как сообщает департамент полиции, почему-то спала, когда четырехлетка с помощью стула забрался на подоконник и выпал из окна пятого этажа. От гибели его, возможно, спасло то, что приземлился он на автомашину. Но какой будет теперь его жизнь, сложно представить.



Второго августа прямо на глазах у отца, который не успел ничего предпринять, произошла еще одна страшная трагедия. Играя на подоконнике, малыш оперевшись на москитную сетку, выпал с 8-го этажа и скончался на месте.



На страничке российского блогера по детской безопасности Ольги Палаш прочитала, что в прошлом году в России из окон выпали 1 339 детей, 145 из них погибли. Блогер пишет, что каждый год эта цифра растет. А треть всех трагедий случается на глазах взрослых…



Помните, как всполошила общество смерть при пожаре пятерых сестер, оставшихся одних в хлипкой времянке? Пошумели, поговорили, а дети продолжают гибнуть в огне. По информации МЧС, в Казахстане за 9 месяцев при пожаре погибли 26 детей, 27 получили травмы. Жертв «красного петуха» могло быть гораздо больше: 226 детей, к счастью, спасены.



В июне ребенок умер от удара током, взявшись за фонарный столб в Актау. В июле двухлетний малыш разбился, упав с трактора в Павлодарской области. В соседнем дворе не так давно машина сбила насмерть мальчишку на самокате.



И это только последние случаи, о которых стало известно общественности. А сколько детей падают с качелей или в открытые колодцы, тонут, глотают монеты и мелкие детали игрушек, попадают в аварии и гибнут под колесами лихачей!



Складывается ощущение, что нас, взрослых, пора уже специально обучать навыкам выживания и заботы о младших. Соответствующие службы регулярно это делают, призывая соблюдать правила пожарной безопасности, дорожного движения и другие, а главное – не оставлять детей без присмотра.



Департамент полиции постоянно проводит профилактическую работу с родителями. «Помните, жизнь и здоровье вашего ребенка в ваших руках!» – гласят памятки. В них расписаны правила, как уберечь от выпадения из окон: не оставлять их открытыми, особенно если есть москитная сетка, устанавливать замки безопасности, которые не дадут ребенку открыть окно самостоятельно, не ставить поблизости мебель.



Полицейские даже рекомендуют, как бы дико это ни звучало, посадить под окнами деревья, которые смогут смягчить приземление при падении. Но, думается, мало кто последует этому совету. В случае с окнами достаточно просто вызвать специалиста и установить защитные замки. Но и этому придают значение далеко не все родители.



Что говорить, я сама сейчас с ужасом думаю, почему не сделала этого, когда сын был помладше?! Рассчитывала на собственную бдительность, на разумность сына, на защиту Всевышнего… Слава богу, ничего плохого не случилось. Но ведь так благосклонна судьба бывает не всегда.



Моя мама – воспитатель с 30-летним стажем – постоянно твердит: «Дети непредсказуемы!» И действительно, каким бы смышленым или спокойным ни казался ребенок, от него можно ожидать чего угодно просто потому, что он еще маленький и многого не понимает.



Может выбежать за мячом на проезжую часть, потянуться за чем-нибудь и упасть, прилипнуть языком к железке на морозе. За всем не уследишь, родители не роботы, да и нельзя просто взять и закрыть малыша от враждебного мира. Но можно и нужно постоянно быть рядом, позволить ему познавать этот мир без ущерба для себя.



Не знаю, существуют ли у нас школы молодых родителей, но убеждена, что проходить их должен каждый готовящийся к рождению ребенка человек. По детской безопасности очень много информации в Интернете, есть специальные странички в Instagram, где мамы, ставшие специалистами, делятся советами.



Полно специальных приспособлений: светоотражающие наклейки на одежду и рюкзак (водитель видит человека без светоотражающих элементов при ближнем свете фар на расстоянии не больше чем 25 метров, а при их наличии – за 150 метров); блокираторы или решетки на окна; ограждения всех видов, которые пригодятся для детей младшего возраста. Есть даже брелоки-сирены, которые можно дать более старшему ребенку для защиты от нападения.



Но опять же, главное правило все-таки – не оставлять ребенка без присмотра. Моему сыну восемь, но я до сих пор выхожу на прогулку вместе с ним, провожаю и встречаю со школы, не оставляю одного дома более чем на час-полтора. Кто-то скажет «маменькин сынок», но мне важнее быть спокойной за него, а самостоятельности еще успеет научиться.



– В большинстве стран мира не существует законодательных норм, регламентирующих возраст, с которого можно оставлять ребенка дома одного. Например, в США, Австралии и Канаде есть всего несколько штатов и провинций, которые регулируют этот вопрос. И там возрастной порог разнится от 8 до 16 лет. В Казахстане этот вопрос косвенно регламентируется статьей 119 Уголовного кодекса «Оставление в опасности», которая применяется в отношении детей, стариков и других людей в беспомощном состоянии, – говорит эксперт по детской безопасности и семейному развитию Динара Кусаин.



Ее блог Amansabi со временем вырос в уникальный информационный ресурс о родительстве и семейном благополучии, стал настоящей школой детской безопасности, где делятся нужными знаниями и тренируют полезные навыки. Я обратилась к Динаре за экспертным мнением, с какого возраста можно оставлять ребенка одного.



– Рекомендации специалистов по детской безопасности во многих странах сводятся к следующему: до 7 лет оставлять детей дома одних нельзя ни в коем случае. Однако я хочу добавить: как в Правилах дорожного движения есть понятие «остановки» и «стоянки» автомобиля, так и здесь ситуации могут варьироваться.

Например, если ваш младенец безмятежно спит в детской кроватке, вполне допустимо отлучиться вынести мусор или в аптеку поблизости. Детская кроватка является самым безопасным местом для ребенка в первые 12 месяцев жизни, при условии, что она полностью огорожена, застелена по правилам безопасности жестким матрасом и плотной простыней без подушек, одеял и мягких бортиков, высота дна отрегулирована согласно возрасту малыша. Если ребенок находится в таком безопасном положении, выйти на 5–10 минут по срочной надобности вполне возможно, – поясняет Динара Кусаин.



С 8 до 10 лет допускается оставлять ребенка одного не более 1,5 часов в дневное время, с 11 до 12 лет – до 3 часов, с 13 до 15 – без ограничений днем, с 16 лет – в исключительных случаях можно оставлять ночевать одного.



Однако эксперт подчеркивает, что эти нормы носят обобщающий и рекомендательный характер и идут с большой оговоркой «в зависимости от индивидуальной степени зрелости каждого ребенка».



– Также хотела бы отметить, что оставлять малыша на попечение старших детей, которым не исполнилось 16 лет, – все равно, что оставить его одного, – считает эксперт. – Кроме того, как показывает практика, многие трагедии случаются с детьми даже, когда дома находятся взрослые. Дети выпадают из окон, травятся лекарствами, получают ожоги, тонут, пока взрослые по полной «отдыхают» на берегу. Поэтому я рекомендую родителям ответственно подходить к организации безопасной инфраструктуры жилища и соблюдать технику безопасности.



На сайте amansabi.kz приводится пример того, как участие взрослого только усугубило ситуацию. В одном из жилых комплексов столицы случился пожар. Дети были дома одни и хотели приготовить картофель фри, загорелась сковорода с маслом.



Дети сбегали и привели на помощь взрослого соседа, который начал лить на сковороду воду, чего категорически делать нельзя. В итоге пожар занялся до потолка, произошло задымление подъезда. Пожарные эвакуировали жильцов. Слава богу, обошлось без человеческих жертв. А квартира частично выгорела.



– Дядя Степа – это собирательный образ советского Супермена из моего детства, в погонах и фуражке, способный отвести любую беду. В детских мультиках взрослые, как правило, мудры, сильны и знают, как решить проблему. Возможно, нам, взрослым дядям и тетям, хотелось бы видеть себя именно такими. Но в реальной жизни мы не всегда можем справиться с опасной ситуацией. При всем своем желании. Потому что не обладаем соответствующими знаниями и навыками. Знания и навыки безопасного поведения не появляются просто так с возрастом. Этому нужно учиться, навыки необходимо отрабатывать, – пишет Динара.



И тут же дает дельный совет, который лично я взяла на вооружение: приобрести противопожарное полотно, которое выдерживает температуру до 300°С и как раз подходит для случайных возгораний в домашних условиях.



Здесь очень много полезных рекомендаций. Например, расписаны правила безопасности в людных местах. Понравилось такое – перед походом в торговый центр положить в карман ребенка бумажку с номером вашего телефона и одеть его в яркие цвета, чтобы легче было разглядеть в толпе.



Лишь в возрасте около 10 лет мозг ребенка становится способен отмечать и оценивать потенциальные опасности вокруг, например, приближающиеся машины, говорится на сайте. Поэтому хотя бы до 10 лет ребенка должен кто-то сопровождать при переходе дороги.



Учите маленького ребенка не разговаривать с незнакомыми людьми, никуда не идти и не принимать никаких подарков ни от кого без вашего разрешения. И в то же время учите в трудную минуту просить о помощи другую маму, сотрудников магазина или полицейского.



Придумайте тайное кодовое слово c вашим ребенком. Если кто-то будет забирать его вместо вас, он должен будет назвать это слово.



Учите не реагировать на призывы о помощи от взрослых. В публичных местах практически всегда найдутся другие взрослые люди, которые могут помочь человеку.



Научите ребенка громко кричать (вариант «Это не моя мама!»), если кто-то пытается посадить его в авто или увести куда-либо.



Объясняйте, как вести себя в Интернете, и в первую очередь не делиться персональными данными в публичных чатах и личных переписках с незнакомцами.

Ну, и конечно, говорите вашему ребенку, что любите и будете любить его всегда, независимо от того, что может случиться. Вам могут не нравиться его поведение, действия или слова, но вы все-равно любите его.



Вселяйте в него эту уверенность и бесконечно берегите своих детей, ведь они – дар судьбы, который в любой момент можно потерять.

