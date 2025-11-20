По словам Трампа, он начал изучать этот вопрос через полчаса после того, как наследный принц объяснил о важности завершения конфликта в Судане

Фото: REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah

Президент США Дональд Трамп пообещал работать над прекращением войны в Судане после того, как наследный принц Саудовской Мухаммед ибн Салман аль-Сауд попросил его вмешаться в конфликт. Соответствующее заявление он сделал на саудовской инвестиционной конференции, состоявшейся на следующий день после их встречи в Белом доме, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Mignews.com

"Мы уже начали работать над этим", - сказал он.

По словам Трампа, он начал изучать этот вопрос через полчаса после того, как наследный принц объяснил о важности завершения конфликта в Судане.

"В Судане происходят чудовищные зверства. Он стал самым жестоким местом на Земле и, одновременно, крупнейшим гуманитарным кризисом. Крайне необходимы продовольствие, врачи и все остальное. Лидеры арабских стран со всего мира, в частности, высокоуважаемый наследный принц Саудовской Аравии, который только что покинул Соединенные Штаты, обратились ко мне с просьбой использовать власть и влияние президентства, чтобы немедленно положить конец происходящему в Судане. Судан считается великой цивилизацией, к сожалению, пришедшей в упадок, но которую можно восстановить при сотрудничестве и координации стран", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Также он в очередной раз выразил уверенность в том, что кронпринц Салман, как и большинство мировых лидеров, войдет в Совет мира по Газе, который будет курировать управление анклавом в течение следующих двух лет.

"Я считаю, что нам повезет, если наследный принц станет очень выдающимся членом совета", - подчеркнул он.

Наследный принц Саудовской Аравии пока что не подтвердил своего участия в работе Совета мира под председательством Трампа, который еще предстоит сформировать.