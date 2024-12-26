Трамп обещал Канаде вдвое уменьшить налоги при присоединении к США

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Избранный президент США Дональд Трамп в рождественском обращении в среду, 25 декабря, пообещал вдвое снизить канадцам налоги, если их страна станет 51-м американским штатом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«Счастливого Рождества <...> губернатору Канады Джастину Трюдо. Налоги у его граждан слишком высоки, но если бы Канада стала 51-м штатом, то их налоги сократились более чем на 60%, их предприятия разрослись бы вдвое, а они сами были бы защищены как никакая другая страна в мире», — написал он на своей странице в Truth Social.

Помимо этого, избранный президент США поздравил с Рождеством «замечательных китайских солдат, которые заботливо, но незаконно управляют Панамским каналом».

До этого, 10 декабря, Трамп заявил, что Канада и Мексика могут стать штатами США. Позже, 17 декабря, СМИ сообщали, что Канада потратит $900 млн, чтобы обеспечить охрану границы с США.

Ранее, 3 декабря, Трамп в ходе встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо заявил, что страна может стать 51-м штатом США, если Оттаве не удастся решить проблему нелегальной миграции и контрабанды наркотиков.

26 ноября избранный президент Соединенных Штатов отметил, что уже в день своей инаугурации, 20 января 2025 года, введет ввозные пошлины в размере 25% на все канадские и мексиканские товары, если Оттаве и Мехико не удастся в корне изменить ситуацию с миграцией через канадскую границу.

Трюдо пообещал, что в случае введения подобных экономических мер примет ответные меры, написало 9 декабря агентство Bloomberg. Сообщалось, что премьер-министр Канады посчитал возможные санкции несправедливыми и разрушительными для канадской экономики. Агентство Associated Press сообщало, что президент Мексики Клаудия Шейнбаум также заявила о готовности принять ответные меры в случае введения пошлин.

Ранее, Дональд Трамп стал человеком года по версии Time. В шорт-лист помимо него входили Илон Маск, Кейт Миддлтон и Юлия Навальная.