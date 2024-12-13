Дональд Трамп стал человеком года по версии Time

США, Lifestyle
26
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В шорт-лист помимо него входили Илон Маск, Кейт Миддлтон и Юлия Навальная

Фото: PETER ZAY / AFP

Трамп уже становился человеком года по версии журнала Time — в 2016 году, когда он впервые выиграл президентские выборы в США, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ВВС 

«В течение 97 лет редакторы Time выбирают человека года: это человек, который больше всех повлиял на мир и заголовки за последние 12 месяцев, к лучшему или к худшему. Во многие годы этот выбор был сложным. В 2024 — нет», — объясняет главный редактор журнала Сэм Джекобс.

«Сегодня мы видим возрождение популизма, распространение недоверия к институтам, которые определили последнее столетие, и искоренение веры в то, что либеральные ценности делают жизнь большинства людей лучше. Трамп — одновременно и агент, и бенефециар этого процесса», — пишет Джекобс.

Победу Трампа на выборах президента США можно назвать исторической во многих смыслах, писал Time, представляя шорт-лист кандидатов.

Он будет самым возрастным президентом в истории страны и единственным главой США, признанным виновным по уголовному делу.

О том, что Трамп будет назван человеком года, ранее сообщали CNN и Associated Press со ссылкой на свои источники.

По данным CNN, Трамп собирается позвонить в колокол, объявляющий открытие Нью-Йоркской биржи, чтобы отметить выход журнала с объявлением человека года.

В ноябре избранный президент дал Time обширное интервью.

В шорт-лист помимо Трампа были включены вдова Алексея Навального Юлия Навальная, вице-президент США Камала Харрис, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, миллиардер Илон Маск, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, подкастер Джо Роган, первая женщина-президент Мексики Клаудия Шейнбаум и основатель Facebook Марк Цукерберг.

Time называет человека года с 1927 года, нередко это звание достается главам государства. Журнал не присудил это звание только трем президентам США — Калвину Кулиджу, Герберту Гуверу и Джеральду Форду. Франклин Рузвельт был объявлен человеком года трижды.

В 2023 году человеком года по версии Time стала певица Тейлор Свифт, а в 2022 году — президент Украины Владимир Зеленский.

#президент #США #Трамп #человек года #TIME

Популярное

Все
Мост для межэтнического общения
И дольше века газетный день
Карасайское послание из прошлого
Ее часто спрашивают: «Руың кiм?»
История Карлага оживает в Бильбао: будущий хит Netflix
Это счастье – стать родителями
Турар Рыскулов и деятели «Алаш»
Бесславный конец «Тайфуна»
Любовь к родной земле
Ряды Международного Панфиловского движения пополнили школьники Байконыра
Зимняя сказка на юге
Научные перспективы страны
Счастливый ли билет?
На благо людей
Как защититься от харассмента?
Минкесер – целебный оазис Северного Казахстана
«Один я не справился бы»
Первопроходцы стальной магистрали
С заботой о земле
Призвание и признание Алии Ахетовой
Производство шоколада может прекратиться
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Жамбылские школьники показали лучшие знания по республике
Вдохновлять собственным примером
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Торговые ограничения в отношении Казахстана не имеют смысла – Даррен Спинк
Гибридную электростанцию построят в Мангистау
Прорыв в дорожной сфере
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Токаев: «ООН нуждается в реформировании»
«Котико» для котиков с улицы
«Айсулу»: о времени, о людях, о себе
Постепенное повышение температуры пообещали синоптики на этой неделе
Пассажирский автобус перевернулся на трассе Алматы–Ташкент
Ограничено движение транспорта в Алматинской области
В Казахстане по основным видам продтоваров обеспеченность составляет 80-100%
Камеры Sergek появятся в Алматинской области
Развитие предпринимательства – основа успешной экономики
Тренер по боксу Ерик Маржикпаев отстранен от участия в соревнованиях по боксу на два года
Создавать живое позитивное искусство
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Будем здесь учиться на хорошо и отлично
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Кызылординский рис: от поля до стола
Грустные думки аграрные
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Экологическая акция «Сдавай пакет – спасай планету!» прошла в Петропавловске
Глава государства посетил выставку сельхозтоваропроизводителей
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Токаев побеседовал с казахстанскими студентами в Будапеште

Читайте также

В США испытали гиперзвуковую ракету
Пожар в Калифорнии достиг площади более 1,6 тыс. га
Дональд Трамп пригласил Си Цзиньпина на инаугурацию
Блиновская попросила Верховный суд о снижении 1,2 млрд рубл…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]