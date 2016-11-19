Трамп объявил о первых ключевых назначениях в новой администрации США
Избранный президент США Дональд Трамп намерен назначить республиканца Майка Помпео главой ЦРУ, сенатора Джефа Сешонса генеральным прокурором и генерала в отставке Майкла Флинна советником по национальной безопасности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на interfax.kz.
В сообщении отмечается, что все трое приняли предложение Трампа. Помпео, утвержденный кандидатом на пост главы ЦРУ, заявил, что рассчитывает "работать вместе с американскими бойцами разведки, которые каждый день так много делают для защиты американцев".
Назначенный генпрокурором и главой Минюста США Джеф Сешонс, как отмечается в сообщении, также заявил о согласии со своим назначением. "С энтузиазмом разделяю видение избранного президента Трампа "единой Америки", а также его приверженность делу равного правосудия в соответствии с законом", – сказал будущий глава Минюста.
Флинн также обязался служить стране и избранному президенту. "С глубоким смирением удостаиваюсь чести занять пост советника по национальной безопасности, чтобы служить как нашей стране, так и следующему президенту страны Дональду Трампу", – приводятся в сообщении слова Флинна.