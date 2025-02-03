Трамп предлагает Канаде стать 51-м штатом США для снижения налогов

Президент Соединенных Штатов отметил, что это будет означать для народа Канады «значительно меньшие налоги и гораздо лучшую военную защиту»

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Канада должна войти в состав США в качестве 51-го штата, чтобы снизить налоги и не платить таможенные пошлины. Об этом в социальной сети Truth Social написал президент США Дональд Трамп, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

«Мы платим сотни миллиардов долларов за субсидирование Канады. Зачем? Нет никакой причины. Нам не нужно ничего из того, что есть у них. У нас неограниченное количество энергии, мы должны сами делать автомобили, у нас больше древесины, чем мы когда-либо сможем использовать», - написал он. «Без этих огромных субсидий Канада перестанет существовать как жизнеспособная страна. Жестко, но это факт! Поэтому Канада должна стать нашим заветным 51-м штатом. Это означает для народа Канады значительно меньшие налоги и гораздо лучшую военную защиту - и никаких таможенных пошлин», - резюмировал Трамп.

В субботу Трамп подписал указ о введении пошлин на энергоресурсы из Канады в размере 10%, на другие товары - 25%. Данные меры вступят в силу 4 февраля.

В ответ власти Канады ввели ответные пошлины в 25% на американские товары на общую сумму 155 млрд канадских долларов ($106,5 млрд).

Как отметил премьер-министр страны Джастин Трюдо, Оттава также рассматривает возможность введения нетарифных ответных мер в адрес США в сфере критических минералов и энергетики.