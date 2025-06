Новые горизонты

В понедельник в Астане начнет работу второй саммит «Центральная Азия – Китай», который обе­щает стать вехой в развитии сотрудни­чества пяти государств Центрально-Азиатского региона и Пекина. Для Казахстана, занимающего положение ключевого игрока в региональной политике и экономике, этот форум откроет новые горизонты сотрудничества и стратегического парт­нерства. В повестку саммита включены торгово-экономические связи, масштабные инвестпроекты, инновационное развитие, увеличение объемов экспорта, сотрудни­чество в гуманитарных областях. И в числе приоритетных задач – развитие транзитно-транспортного потенциала, расширение транснацио­нальной инфраструктуры.

Результатом успешного проведения первого саммита С5+1 в 2023 году стала реализация стратегических совместных проектов, в том числе в сфере транс­порта и логистики: в строй введены логис­тические центры и сухие порты, усилились транспортные коридоры, заложено строительство трансконтинентальной железной дороги.

Связанность двух государств – Казах­стана и Китая – имеет быст­ро растущую динамику. Ежегодно объем железнодорожных перевозок в обоих направлениях растет. За пять месяцев 2025-го он составил 14,2 млн тонн, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт из Казах­стана в КНР увеличился на 12%, достигнув 9 млн тонн. При этом через станцию Алтынколь перевезено 6,5 млн тонн (рост на 22%), станцию Достык – 7,7 млн тонн (рост на 3%).

За последние пять лет прирост объе­мов перевезенных грузов составил 48% – до 32 млн тонн. С 2020 года экс­порт увеличился на 25%, а транзит с 17,6 млн тонн дорос до 27,5 млн тонн. Реализуя свои стратегические инфраструктурные проекты, «Қазақстан темір жолы» планирует в 2026 году удвоить транзит и довести его до 55 млн тонн, а к 2029 году – до 100 млн тонн.

На морских магистралях

В начале недели в Актау запущен казахстанско-китайский контейнерный хаб в акватории Каспийского моря. И это крупнейший логистический узел в регионе с выходом на Европу.

Строительство началось по поручению Президента Казахстана Касым-­Жомарта Токаева в рамках инициативы «Один пояс – один путь» и завершено досрочно. Хаб на территории специальной экономической зоны «Морпорт Актау» станет важным звеном современной логисти­ческой структуры, которая сейчас выстраивается между Казахстаном и Китаем, он сконцентрирует на себе более семи тысяч километров транс­портных путей от восточного побережья Поднебесной до Кас­пийского моря.

Проект реализован АО «KTZ Express» – дочерней компанией холдинга «Қазақ­стан темір жолы» совмест­но с одним из самых крупных китайских портов Ляньюньган и АО «НК «Актауский международный морской торговый порт». Генеральным подрядчиком проекта выступил консорциум China Communications Construction Company (CCCC). Это одна из крупнейших государственных корпораций Китая, специа­лизирующаяся на строительстве объек­тов транспортной инфраструктуры и имеющая обширный опыт реализации крупных проектов в сфере портового строи­тельства.

Передовые технологии, включенные в логистическую инфраструктуру нового хаба и не имеющие аналогов в Казах­стане, позволят значительно ускорить и увеличить объемы обработки контейнерных грузов.

Заместитель секретаря партийного комитета и президент ООО «ГК «Порт Ляньюньган» Янь Дун, участвовавший в торжественном запуске объекта, в своем выступ­лении оценил стратегическое расположение Казахстана, через который проходит более 80% наземных перевозок между Китаем и Европой, и порта Актау как ключевого транзитного узла на этом направлении.

– Хаб в Актау позволит соз­дать эффективную мультимодальную транс­портную систему, способствую­щую развитию международных перевозок через Кас­пийское море. Проект интегрируется с логистическими базами «Ляньюньган – Казахстан» и «Хоргос – Восточные ворота», создавая единую операционную систему. Это обеспечит полносвязанный сервис «дверь – дверь» от Китая до Европы, – обозначил пер­спективы китайский бизнесмен.

По его словам, пропускная способность в порту Актау может увеличиться до 240 тыс. стандарт­ных контейнеров в год, за счет чего значительно возрас­тет ­объем перевозок через Кас­пийское море в направлении Азербайджана, Грузии и Турции. Также господин Янь Дун добавил, что в новой логисти­ческой модели будет задействована развитая сеть казахстанских железных дорог.

В свою очередь заместитель председателя правления по логистике АО «НК «ҚТЖ» ­Ерлан Койшибаев, оценивая достижения международного сотрудничества с китайскими партнерами, отметил, что за последние 10 лет удалось реа­лизовать значительные для обеих сторон планы, в том числе создание казахстанско-китайского терминала в Ляньюньгане, сухопутного порта Khorgos Gateway и контейнерного хаба в Актау.

Запуск контейнерного хаба в акватории Каспийского моря совпал с прибытием по Транс­каспийскому международному транспортному маршруту 100-тысячного контейнера в сос­таве поезда, отправленного из казахстанско-китайского грузового терминала в сухом порту Сианя (КНР).

Казахстанский терминал в сердце Китая

Казахстанско-китайский проект в сухом порту Сианя, старт которому дал Глава государства Касым-Жомарт Токаев в феврале прошлого года, обеспечил стабильность тарифов и предсказуемость логистики.

С начала запуска в терминале обработано более 200 тыс. тонн грузов. Благодаря его функционированию, слаженной работе казахстанских и китайских железных дорог и группы компаний порта Сиань (КНР) объем контейнерных перевозок из Китая по Транскаспийскому международному транспортному маршруту в прошлом году вырос в 33 раза.

Город Сиань является узловым транзитным центром Китая, а сухой порт – крупнейшим в этой стране. Здесь формируется более 30% контейнерных поездов в направлении ЕС. В Сиань идет порядка 40% импорта из стран СНГ.

Сближая страны и регионы

Еще одно знаковое событие в истории деловых отношений Казахстана и Китая произошло 10 июня – в Алматы открылся современный контейнерный терминал ZHETYSU.

Масштабный инфраструктурный проект стал результатом международного партнерства дочерней компании АО «НК «ҚТЖ» – АО «Кедентранссервис» и китайской компании Xi’an Free Trade Port Construction and Operation.

Значимость совместной парт­нерской работы оценил генеральный директор Xi’an Free Trade Port Construction and Operation Co., Ltd. Юань Сяоцзюнь. Он отметил, что, кроме символическо­го значения, открытие терминала ZHETYSU как драйвера экономи­ческой интеграции в рамках инициативы «Один пояс – один путь» имеет и совершенно определенные прак­тические перспективы.

– Это международный логис­тический хаб, который будет обеспечивать устойчивый рост экономического взаимодействия между Китаем, Казахстаном и Евразией, – заключил китайский бизнесмен.

А важность этого события для будущего двух территорий в ­Казахстане и Китае подчерк­нуло присутствие на открытии акима Алматы Дархана Сатыбалды и заместителя секретаря партийного комитета и губернатора провинции Шэньси Чжао Ган.

Логистический терминал ZHETYSU специализируется на консолидации и распределении импортных грузов, преимущест­венно из Китая. Его потенциал – стать одним из основных импорт­ных хабов Казахстана, который усилит транспортную связанность и снизит логистические издержки. Для этого новый объект имеет выгодное расположение в точке пересечения основных транспортных магистралей и высокую проект­ную мощность – 115 тыс. ДФЭ в год, контейнерная площадка терминала занимает 9,2 тыс. кв. м, что обеспечивает единовременное хранение до 1 101 TEU, площадь складских помещений достигает 23,4 тыс. кв. м.

Совместно с китайскими парт­нерами ҚТЖ реализует ряд аналогичных зарубежных проектов, в том числе строительство логис­тического центра в России на станции Селятино и терминала в азербайджанском порту Алят.

С новой силой и размахом

В локомотивном депо Алматы приняли первые на пространстве СНГ маневровые тепловозы с гибридной силовой установкой. Разработку инновационной техники вела китайская компания CRRC Ziyang в рамках сотрудничесттва с КТЖ.

По сравнению с традиционными теп­ловозами новый локомотив позволяет сократить расход топлива более чем на 45%, снизить уровень шума на 80%, уменьшить выбросы загрязняющих веществ до 83%.

Дополнительным преимуществом являются комфортные условия труда для локомотивной бригады. Локомотив оснащен интеллектуальной системой управления, позволяющей автоматически выбирать режим работы, отслеживать техническое состояние узлов и проводить диагностику в реальном времени.

По словам управляющего директора по производственным процессам АО «НК «ҚТЖ» Бауыржана Урынбасарова, использование гибридных маневровых тепловозов оправдано тем, что по своей технологии работы маневровые локомотивы проводят определенное время в режиме ожидания (порядка 60–70%), при котором не требуется постоянная работа двигателя. Это позволяет снижать выбросы за счет отключения двигателя внутреннего сгорания и использования накопленной энергии.

Большая стройка

«Қазақстан темір жолы» осуществляет масштабную модернизацию инфраструктуры на транспортной сети.

Как отметил управляющий директор по строительтству АО «НК «ҚТЖ» Марат Искалиев, завершается строительство вторых путей на участке Дос­тык – Мойынты. Обновленная линия увеличит пропускную способность в рять раз, позволит нарастить транзит и откроет дополнительные возможности для казахстанских экспортеров на китайском направлении. Активно ведутся работы по строительству обводной железной дороги вокруг Алматы и линии Дарбаза – Мактаарал. Возобновились работы по проекту «Бакты – Аягоз».

Также в этом году начата реализация проектов по строительству новой железнодорожной линии Мойынты – Кызылжар, модернизации линии Алтынколь – Жетыген.

Две культурные столицы

1 июня на станцию Алматы-2 прибыл первый туристический поезд по маршруту Сиань – Алматы, отправленный с железнодорожной станции города Сианя – столицы провинции Шэньси в центре Китая.

В честь прибытия поезда на перроне состоялась торжественная церемония с атмосферой, ярко передающей колорит нашей страны. Транспортная связанность двух городов сделает их ближе и доступнее в туристи­ческих и деловых целях.

Состав состоит из девяти вагонов. В первую туристическую делегацию вошли 246 человек, среди которых были представители бизнеса, ученые, актеры и спортсмены. Им представилась возможность за пять дней ознакомиться с историей, культурой, архитектурой и природными достопримечательнос­тями южного мегаполиса Казахстана.

Проект станет важным шагом в укреп­лении культурных связей, развитии гуманитарного сотрудничества и народной дипломатии между Казахстаном и Китаем. Реализован он по поручению Главы государства в числе ключевых инициатив, направленных на развитие железнодорожного туризма и продвижение Казахстана в международном туристическом направлении.