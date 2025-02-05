Транспорт станет беспилотным, а дороги – платными

Новый импульс развитию автоперевозок

На расширенном заседании Правительства Глава государства уделил особое внимание развитию перевозок автомобильным транспортом. При этом неотъемлемым условием данного процесса было названо наличие качест­венной дорожной инфраструктуры.

Как сообщил министр транспорта Марат Карабаев, в 2024 году в стране отремонтировано рекордное количество магистралей. К реализации проектов было привлечено свыше 10 тыс. единиц техники и 25 тыс. человек. В результате нормативное состояние республиканских и местных дорог достигло 93% и 89% соответственно.

– Строительство дорог между Алма­ты и Карагандой, Талдыкорганом и Усть-Каменогорском, Актобе, Атырау и

Астраханью завершено. Трассы открыты для эксплуатации. По проектам «Калбатау – Майкапчагай», «Кызылорда – граница Улытауской области», «Подстепное – Федоровка» и «Унеге – Бейсен – Сайхин» закончены работы по укладке нижнего слоя асфальта. Введены в эксплуатацию крупные инфраструктурные проекты, такие как дорожный переход на станции Шамалган, мост через Бухтарминское водохранилище и двухполосный тоннель на перевале Шакпак Баба в Туркестанской области, – поделился достижениями министр.

В 2025-м планируется охватить ремонтом 13 тыс. км дорог, из них 9,5 тыс. км уже обеспечены финансированием. По новым проектам проводятся конкурсные процедуры для определения подрядчиков. По итогам года нормативное состояние республиканских дорог составит 94%, а местных – 91%.

Продолжается строительство дорог Калбатау – Майкапчагай, Курты – Конаев, Кызылорда – Жезказган и Узынагаш – Отар. В первую техническую категорию будут переведены автострады Актобе – Улгайсын, Караганда – Жезказган, Атырау – Доссор, обход города Сарыагаша. При определении исполнителя проекта преимущество будет отдаваться казахстанским компаниям или консорциумам с участием отечественных и иностранных структур.

До 2029 года планируется реконструировать 3 тыс. км дорог, переведя их в первую и вторую категории. Это придаст новый импульс развитию отрасли и экономике страны. Перед министерством поставлена задача провести средний ремонт 10 тыс. км дорог. Самые масштабные работы запланированы в Северо-Казахстанской, Акмолинской и области Абай. Будут приведены в порядок дороги, которые не ремонтировались по 30–50 лет: это трассы Петропавловск – Жезказган, Кандыагаш – Шалкар, Жанаозен – граница Туркменистана, Караганда – Аягоз – Бугаз.

– С целью снижения нагрузки на бюджет и обеспечения самоокупаемости на участках, где завершены реконструкция и ремонтные работы, продолжает поэтапно вводиться статус «платная дорога». На данный момент по всей республике действует платная дорожная система протяженностью 3,2 тысячи километ­ров. В 2024-м ее доход составил 48 миллиардов тенге. В текущем году будет введено дополнительно четыре тысячи километров платных участков, доходы с которых составят 60 миллиардов тенге. В 2026-м они могут достичь 100 миллиардов тенге. Рассматривается вопрос о том, чтобы часть средств, полученных от эксплуатации платных дорог, направить на погашение процентных ставок по кредитам, взятым для строительных работ, – сообщил Марат Карабаев.

Цифровая трансформация на благо граждан

По словам спикера, поэтапно внедряются цифровые технологии. Успешно работает система оплаты проезда KazToll. Запущен проект «Средняя скорость». В текущем году завершится интеграция системы Автоматизированных измерительных станций с ЕРАП, что создаст условия для оптимизации адмпроцедур в отношении тяжелых транспорт­ных средств. На базе сущест­вующих цифровых систем в дорожной отрасли к 2026 году будет создана единая цифровая платформа E-Joldar.

Генеральный директор РГП «Национальный центр качества дорожных активов» Болатбек Айтбаев сообщил, что в 2024 году охват экспертизой объектов республиканской сети достиг 100%, по местной сети – 99%. Испытано 47 тыс. проб дорожных материалов. Проведено инструментальное обследование и диагностика на 22 тыс. км автострад. В результате подрядными компаниями переделаны работы на общую сумму 3,9 млрд тенге за счет собственных средств.

Для минимизации человеческого фактора РГП внедряет цифровые решения. Одно из них – система автоматического распознавания дефектов дорожного покрытия Smart Road Diagnostic System, основанная на принципах искусственного интеллекта. Она позволила сократить время обработки данных диагностики с четырех дней до четырех часов на каж­дые 100 км.

Создан единый портал ведомственной экспертизы, обеспечивающий прозрачность и контроль бизнес-процессов. Количество необходимых документов сократилось с 15 до пяти, время оформ­ления – с трех месяцев до 15 дней. Чис­ло экспертиз увеличилось в пять раз.

О цифровой трансформации отрасли, нацеленной на создание безопасной и комфортной для граждан транспортной среды, доложил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмичес­кой промышленности Жаслан Мадиев.

По его словам, чтобы Интернет был доступен на всем протяжении пути, проведены замеры уровня сигнала, определены проблемные участки. В результате на первом этапе будут установлены 243 антенно-мачтовых сооружения. На 100% республиканские и областные дороги будут охвачены мобильным Интернетом в 2027 году.

Продолжается перевод госуслуг в электронный формат.

– Например, ранее машины с перегрузом фиксировались датчиком веса, отдельно камера делала фото, а инспектор останавливал машину для оформления нарушения в протоколе в бумажном виде. В нынешнем году планируется исключить человеческий фактор – протоколы будут оформляться автоматически. Для этого уже внесены изменения в Административный кодекс, – проинформировал министр.

Жаслан Мадиев также отметил важность внедрения международного опыта в сфере использования беспилотного транспорта. В ряде стран, по его словам, уже успешно функционируют проекты, в рамках которых задействованы беспилотные транспортные средства. По прогнозам экспертов, в ближайшее время ожидается экспоненциальный рост на этом рынке.

– Видится необходимость в системной поддержке развития рынка электромобилей. Для этого предлагается разработать соответствующую программу, – отметил министр.

Для привлечения в Казахстан глобальных «игроков» на рынке беспилотного транспорта предлагается создать соответствующие условия в несколько этапов. Речь, в частности, идет о «регуляторной песочнице», в рамках которой будут приняты НПА, выбраны тестовые площадки для пилотного запуска.

– Запуск инициативы принесет Казахстану ряд стратегических преимуществ. В первую очередь это привлечение международных компаний и инвестиций. Такие компании, как Waymo (Google), Tesla, Baidu, Mobileye, Yandex, Huawei, ищут страны с гибким регулированием для тестирования автомобильных беспилотников, – отметил Жаслан Мадиев.

Нужно наращивать темпы

– На расширенном заседании Правительства Глава государства уделил особое внимание важности перехода на новый уровень инфраструктурного развития, в том числе транспортно-логистической сферы. По итогам прошлого года имеются хорошие результаты, однако темпы нужно наращивать. Необходимо приступить к подготовке новых проектов, направленных на укрепление позиции Казахстана в Центральной Азии в качестве основного транзитного хаба, – отметил по итогам заседания Олжас Бектенов.

На реконструкцию областных и районных дорог выделяются значительные средства, в том числе из республиканского бюджета. Однако, по словам Премьер-министра, в некоторых регионах отмечается низкое финансирование из местного бюджета.

– В частности, это касается Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областей и области Абай. Население недовольно состоянием местных дорог. За прошлый год поступило более 40 тысяч официальных заявлений от граждан по поводу ненадлежащего содержания дорог и улиц, – сказал руководитель Правительства. – Модернизация и развитие дорожной инфраструктуры в областях сопровождаются несоблюдением технологий, а также затягиванием сроков исполнения работ. Акимы должны взять на контроль эти вопросы.

Отмечена важность своевременного финансирования автодорожных проектов и резервирования земельных участков под данные цели. Премьер-министр поставил соответствующую задачу перед акиматами регионов. Дано поручение вводить моратории на выдачу зарезервированных земель, менять их целевое назначение.

Министерству промышленности совместно с акиматами необходимо подготовить документальное оформ­ление карьеров, задействованных в авто­дорожных проектах. Министерству транспорта – ускорить законодательное урегулирование процедур выкупа земель под государственные нужды для строи­тельства автострад.

В ходе заседания Премьер-министр дал ряд поручений: с апреля приступить к дорожным работам по проектам «Караганда – Жезказган», «Актобе – Улгайсын» и «Обход города Сарыагаша», обеспечить контроль над состоянием дорог и своевременным устранением дефектов, ускорить установку автоматизированных систем измерений веса у большегрузного транспорта.

Профильным министерствам поручено внедрить четкие алгоритмы по недопущению массовых дорожных происшествий, обеспечить до конца года ввод в режим пилотной эксплуатации цифровой платформы E-Joldar для мониторинга состояния республиканских, местных и городских дорог, а также провести ревизию цифровых услуг, обеспечить их активное внедрение в транспортно-логистическую отрасль.