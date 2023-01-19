Требования к безопасности трансформаторов появятся в Казахстане

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Соответствующий приказ опубликован на сайте Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Казахстана.

«Высоковольтное оборудование может нести серьезные риски безопасности. В частности, при низком уровне электрической прочности изоляции, пожарной безопасности, взрывобезопасности и так далее. Так, по данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, за последние 2 года произошло более 100 случаев загорания электротехнического оборудования. Конечно, большая часть из них связана с устаревшим оборудованием и неправильными условиями эксплуатации, но требования к самой продукции и процедуре ее оценки соответствия должны быть», – аргументировал председатель комитета Куаныш Еликбаев.

По его словам, формы, схемы и процедуры оценки соответствия – декларирование либо сертификация, а также конкретные виды высоковольтного оборудования будут установлены в тексте технического регламента в текущем году.

Отмечается, что принятие национального технического регламента не только повысит безопасность продукции в Казахстане, но и защитит рынок от недобросовестной конкуренции со стороны импортных поставок потенциально опасной продукции.